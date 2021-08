«La protégée»: boum, boum

Maggie Q, Michael Keaton et Samuel L. Jackson font le coup de poing dans «La protégée», film d’action efficace, mais bien peu original de Martin Campbell.

Maggie Q sait se battre, on le sait depuis l’une de ses premières apparitions dans la superproduction «Mission: Impossible III». Ce n’est donc pas un hasard si elle est parfaitement à l’aise en tueuse à gages de «La protégée».

C’est elle la protégée du titre, son personnage d’Anna ayant été recueilli enfant et formé par Moody (Samuel L. Jackson), le meilleur de la profession. Lorsque ce dernier se fait brutalement assassiner, sa fille spirituelle part à la recherche du tueur. Elle devra parcourir de nouveau les méandres de son passé en retournant notamment au Vietnam, où elle pense que se trouve la clé de l’énigme.

Ce scénario ultra prévisible qui fait la part belle aux scènes de combat est l’œuvre de Richard Wenk, connu pour «Les Sacrifiés 2: de retour au combat» et «Le justicier». «La protégée», qui se situe en droite lignée de ses prédécesseurs, ne déroge donc pas à cette recette de suspense alambiqué, l’intrigue ne servant que de lien entre les différents moments chargés en adrénaline.

Les chorégraphies des combats, notamment ceux où Maggie Q affronte Michael Keaton, sont impressionnantes de fluidité, l’actrice se révélant capable de faire le coup de poing de manière convaincante. On déplore néanmoins – mais on ne s’en étonne pas, compte tenu de la présence de Richard Wenk et de Martin Campbell –, l’omniprésence du fameux «male gaze», ce regard masculin forcément sexualisé sur les corps féminins, Maggie Q effectuant ses combats dans des tenues moulantes à souhait... Les deux hommes poussent même le poncif jusqu’à terminer une bagarre dans un lit!