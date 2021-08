Le CF Montréal récolte un point à Philadelphie

Certains diront que le CF Montréal a, une fois de plus, échappé des points précieux en fin de match, d’autres diront qu’ils ont tout de même obtenu un point important au classement. Une chose est sûre, le Bleu-Blanc-Noir a fait un match nul de 1 à 1 contre l’Union de Philadelphie, samedi au Subaru Park.

Les hommes de Wilfried Nancy ont détenu une avance d’un but durant une majeure partie de la deuxième demie, mais Quinn Williams a été en mesure de ramener les équipes à égalité, à la 87e minute. Le jeune joueur de 17 ans a réussi une frappe puissante, la seule cadrée de l’équipe locale, que le gardien Sebastian Breza n’a pu que regarder passer derrière lui.

Les visiteurs avaient ouvert la marque dans les arrêts de jeu de la première demie, à la suite d’un effort conjoint de Joaquin Torres et Djordje Mihailovic. L’Argentin a envoyé un ballon dans la surface de réparation et son coéquipier américain a été en mesure de mettre le pied dessus avant le gardien adverse pour ainsi secouer les cordages.

Le CF Montréal empoche ainsi un point au classement, ce qui leur en confère 28 en 21 matchs. En vertu des autres résultats de la soirée dans la MLS, la formation de la Belle Province a été en mesure de grimper d’un rang au classement de l’Association de l’Est. Elle occupe maintenant la sixième position.

Le CF Montréal disputera son prochain match contre ses rivaux éternels du Toronto FC, le 27 août, au Stade Saputo. Il tentera du même coup de prolonger à quatre sa séquence sans subir la défaite.

SOMMAIRE

DEUXIÈME DEMIE

73e minute | Jamiro Monteiro (PHI) y va d'un bon tir, toutefois il est bloqué

65e minute | La frappe de Daniel Gazdag (PHI) provenant du centre du terrain est bloquée

63e minute | Sergio Santos (PHI) tente également une reprise de la tête, sans succès

60e minute | Aljaz Struna (MTL) tente une reprise de la tête, mais en vain

59e minute | Zachary Brault-Guillard (MTL) tente sa chance à l'aide d'un tir du pied droit, toutefois le gardien Andre Blake (PHI) veillait au grain

54e minute | Bjørn Johnsen (MTL) rate sa frappe du pied droit qui provenait d'une bonne distance

52e minute | Jack Elliott (PHI) manque sa tentative de redirection de la tête

PREMIÈRE DEMIE

45+1 | BUT Djordje Mihailovic (MTL) complète magnifiquement la mise en scène de Joaquín Torres (MTL) et fait 1-0 dans les arrêts de jeu

43e minute | Sebastian Breza ferme la porte devant la frappe de Cory Burke (PHI)

41e minute | La frappe de Kamal Miller (MTL) est arrêtée par le gardien Andre Blake (PHI)

39e minute | Le tir de Daniel Gazdag (PHI) est légèrement trop haut et il manque la cible

38e minute | L'Union met plus en plus de pression et la frappe de Jakob Glesnes (PHI) rate le cadre de peu

37e minute | La reprise de la tête de Sergio Santos (PHI) est également freinée dans la surface de réparation

36e minute | Kai Wagner (PHI) voit sa frappe du pied gauche être bloquée

31e minute | L'Union monte en puissance, Cory Burke (PHI) y va d'une lourde frappe à quelques pieds du filet qui rate de peu

20e minute | Bjørn Johnsen (MTL) redirige le ballon de la tête, mais le gardien Andre Blake (PHI) ferme la porte

15e minute | Sergio Santos (PHI) reprend habilement le ballon de la tête et rate le cadre

4e minute | Bjørn Johnsen (MTL) tente une reprise de la tête sur un centre de Zachary Brault-Guillard, mais rate le filet

3e minute | Le CFM se voit offrir un coup franc tout juste à l'extérieur de la surface de réparation en raison d'un bel effort de Mathieu Choinière (MTL)

1ère minute | Début du match

