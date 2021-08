Le NPD veut se placer en chef de file sur la question climatique

Au terme de cette première semaine de campagne électorale, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a très rapidement voulu se placer en chef de file pour répondre à l’urgence climatique, un enjeu qui est pourtant revenu à l’ordre du jour de plusieurs partis, dont les Verts et le Bloc québécois.

«Dans le cadre de l’environnement puis du climat, on va défendre la science, on va défendre l’urgence d’agir, on va faire un virage dans les énergies renouvelables», a déclaré Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD, en entrevue samedi avec l’Agence QMI.

Prévoyant la mise en place d’une Banque canadienne du climat pour développer des projets liés aux énergies renouvelables au Québec et dans le reste du pays, M. Boulerice a proposé d’y investir l’argent présent actuellement dans la Banque canadienne des infrastructures.

Si le NPD défend le processus de décarbonisation, une idée également proposée vendredi par le Parti vert du Canada, Alexandre Boulerice a affirmé que le projet des néodémocrates est «beaucoup plus complet», car il se positionne également pour la justice sociale dans ce domaine.

Le chef adjoint du NPD s’en est par ailleurs pris au bilan du gouvernement Trudeau, notamment sur la question de la subvention des compagnies pétrolières.

«Malgré leurs beaux discours, quand vient le temps d’agir, de prendre des positions courageuses, [les libéraux] ne sont pas au rendez-vous», a soutenu M. Boulerice, qui se dit inquiet face au récent rapport publié par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Le Bloc québécois n’a également pas été épargné par le néodémocrate sur la question climatique, demandant à Yves-François Blanchet d’être plus transparent sur cet enjeu.

«Si le gouvernement du Québec prend une décision qui ne va pas dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre ou alors d’un point de vue du développement durable, là, [M. Blanchet] est pris», a soutenu le membre du NPD.

Le chef bloquiste avait d’ailleurs dénoncé vendredi la stratégie fédérale actuelle dans la réponse climatique, exigeant plus particulièrement un plafonnement de l’importation et l’exportation du pétrole.

Rappelons que le Sénat a adopté en juin dernier la loi C-12 sur les objectifs pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, un projet qui avait été accepté à reculons par les bloquistes et les néodémocrates, qui jugeaient cette mesure insuffisante.

