L’ouragan Grace gagne en puissance à l’approche du Mexique

L’ouragan Grace s’est renforcé dans la nuit de vendredi à samedi avant d’atteindre pour la deuxième fois le Mexique, où des alertes aux inondations et aux glissements de terrain ont été activées.

Samedi à 03H00 GMT, Grace était localisé à 120 kilomètres de Tuxpan, dans l’État de Veracruz (est), avec des vents soutenus de 195 km/h, selon le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC).

« Grace est rapidement devenu un ouragan majeur », de catégorie 3, a indiqué le NHC, qui l’avait réévalué à la catégorie 2 peu avant. L’institut n’écarte pas la possibilité que l’ouragan s’intensifie encore avant de toucher terre dans la nuit.

Photo AFP

L’ouragan « touchera dans les prochaines heures la côte nord de Veracruz, à proximité de la municipalité de Tecolutla », a prévenu la Commission mexicaine de l’eau sur les réseaux sociaux. C’est la partie septentrionale de cet État qui devrait être la plus touchée, sur une large partie côtière.

Un ouragan de catégorie 3 peut endommager les maisons et les bâtiments côtiers, abattre des arbres et des panneaux et provoquer des inondations dans les zones côtières, précise la Commission.

Selon les prévisions, lorsqu’il touchera terre, l’ouragan commencera à perdre de sa force, en particulier lorsqu’il heurtera des chaînes de montagnes. Cependant, le Veracruz présente de nombreuses et puissantes rivières, ce qui maintient les autorités en alerte.

Photo AFP

Dans le port de Veracruz, les commerces ont disposé planches et protections sur les fenêtres et les portes, tandis que les pêcheurs ont mis à l’abri 300 bateaux.

« Nous allons passer de nombreux jours sans pêcher, presque une semaine, nous sommes touchés comme 35 000 pêcheurs car nous ne pouvons pas sortir », a déclaré à l’AFP Isabel Pastrana Vázquez, présidente de la Fédération des coopératives de pêche de Veracruz.

Photo AFP

Appel à se réfugier en hauteur

Les habitants ont sécurisé leurs maisons après avoir fait des réserves de conserves et d’eau.

« Nous sommes en train d’enlever tous les parasols (de la plage) que nous avions parce que la marée est en train de monter », a dit à l’AFP Victor Morales, qui tient un restaurant.

Les autorités ont mis en place 200 abris et sont prêtes à en activer 2000 autres si nécessaire. En fin d’après-midi, la plupart des routes de Veracruz ont été fermées.

Des membres des forces armées mexicaines sont prêts à protéger les habitants de Veracruz, a déclaré Laura Velázquez, coordinatrice nationale de la protection civile.

« Je me joins à l’appel qui est lancé pour demander aux habitants de la région de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas et Hidalgo de se réfugier dans les hauteurs avec des proches et dans des abris qui sont en train d’être installés », a tweeté le président Andrés Manuel Lopez Obrador.

Ce sera la deuxième fois que Grace atteindra le Mexique, après y être passé jeudi sans faire de morts ni de dégâts matériels majeurs. Alors classé en catégorie 1, il avait touché terre jeudi matin près de la station balnéaire de Tulum, sur la côte caribéenne du Mexique. Les avions avaient été cloués au sol et les touristes contraints de passer la nuit dans des abris dédiés.

Grace avait été rétrogradé en tempête tropicale sur la terre ferme. Mais il a ensuite repris de la vigueur dans le Golfe du Mexique, davantage que prévu.