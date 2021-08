LPGA : Brooke Henderson au cœur de la course

La Canadienne Brooke Henderson s’est maintenue dans la lutte pour la victoire à l’Omnium AIG, samedi à Carnoustie, en Écosse, malgré deux bogueys tardifs pour conclure la troisième ronde.

• À lire aussi: Tour d’Espagne: Fabio Jakobsen, le plus fort à La Manga

La représentante de l’unifolié a notamment envoyé son coup de départ dans l’herbe longue au 15e trou, avant de se retrouver dans une fosse de sable quelques instants plus tard.

«Les derniers trous sont certainement les trous les plus difficiles ici et surtout quand il a commencé à pleuvoir, c'est devenu un peu plus délicat, a expliqué Henderson au réseau TSN. Mais je suis heureuse de la façon dont j'ai joué aujourd'hui et de la façon dont je me suis battu.»

Henderson a ainsi remis une carte de 70 bonne pour un rendement cumulatif de 210 (-6). Elle est huitième au classement de l’épreuve, à trois coups des meneuses Anna Nordqvist (65) et Nanna Koerstz Madsen (68).

Satisfaite, elle croit maintenant que les conditions météorologiques auront un impact non négligeable sur la quatrième et ultime ronde de ce tournoi de la LPGA.

«Cela dépend certainement de la météo et des conditions du terrain, a répondu Henderson, lorsque questionnée sur son approche pour dimanche. Ça change tout le temps donc il faut s'adapter. J’ai l’impression que, pour la majeure partie du temps, j’ai effectué des coups de qualité et notre plan de match est assez solide.»

Henderson n’a jamais fait mieux que la 11e position dans ce tournoi majeur qui portait, jusqu’à l’année passée, le nom d’Omnium britannique. Elle compte une victoire en Grand Chelem, soit au Championnat féminin de la PGA, en 2016, et 10 triomphes au sein du circuit de la LPGA.

Pour améliorer sa récolte, elle devra toutefois être au sommet de son art, puisque 14 concurrentes sont à trois coups ou moins de la tête, dont les Américaines Nelly Korda (70) et Lexi Thompson (70) ainsi que la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn (68).