Manifestation contre le passeport vaccinal à Québec

Quelques milliers de personnes ont manifesté samedi devant l'Assemblée nationale pour signaler leur désaccord envers l’instauration d’un passeport vaccinal dès le mois de septembre.

• À lire aussi: Vos données à risque sur le passeport vaccinal

• À lire aussi: Code QR: moins d’informations que sur le permis de conduire

Ces opposants se sont mobilisés contre le déploiement de cette mesure, visant à vérifier la preuve de vaccination dans des établissements comme les gyms et les restaurants.

Le passeport vaccinal entre en vigueur le 1er septembre.

«On est là; les gens vaccinés, non vaccinés. On est un peuple. On est unis. On fait juste un. C'est ça, l'important dans tout ça», mentionne l’un des organisateurs de cette marche.

«Je pense qu'il y a une transparence aussi qu'on devrait avoir. On demande un débat. Je ne suis pas toute seule. Regardez, il y a plein de monde. Il y en a à Montréal en ce moment. C'est ce qu'on veut. On veut de la transparence, on veut avoir les deux côtés de la médaille», explique l’une des manifestantes.

Parmi les gens présents sur place, certains sont vaccinés, d'autres ne le sont pas. Selon eux, l'implantation d'un passeport vaccinal est une mesure discriminatoire.

«Vacciné ou pas vacciné, ce n’est pas ça. Le problème, c'est qu'on est en train de créer une division dans le peuple, on est en train de créer de la colère, l'humain contre l'humain. C'est ça qui ne fonctionne pas», souligne un citoyen présent.

«Oui, c'est important de dire aussi que ce n'est pas seulement les non-vaccinés qui sont contre ce passeport-là. Il y a énormément de vaccinés, que ce soit une dose ou deux doses, qui sont contre ce passeport-là», dit une manifestante.

Selon les plus récentes statistiques de la firme de sondage Léger, 80% des adultes se disent favorables à l'idée d'un passeport vaccinal. Par contre, chez les jeunes adultes de 18 à 34 ans. Plus d'un tiers d'entre eux s'opposent à l'idée d'instaurer ce passeport vaccinal dès le début du mois de septembre.

À voir aussi