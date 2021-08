Pénitencier de Donnacona: importante saisie de drogue et de matériel

Le personnel du pénitencier de Donnacona a mis la main sur des «objets interdits et non autorisés» d’une valeur de plus de 61 000$ que des détenus étaient parvenus à faire entrer dans l’établissement.

• À lire aussi: Femme arrêtée: un homme de 23 ans perd la vie à Saint-Prime

Au total, près de 140 g de haschich, 78 g de marijuana, 33 g de concentré de cannabis et 15 g de cire de cannabis ont été saisis par le personnel, le 12 août dernier.

Les agents du Service correctionnel du Canada (SCC) ont aussi trouvé 0,6 g de méthamphétamine et de cristaux, 100 g de tabac, quatre cellulaires avec chargeur et autant de cartes SIM.

«La valeur institutionnelle des objets saisis est estimée à 61 100$», indique le SCC par voie de communiqué.

C’est notamment grâce à des détecteurs ioniques et à des chiens de détection que les agents correctionnels ont pu s’emparer de ces biens.