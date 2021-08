Une candidature absolument inacceptable

Les choses vont souvent vite en politique.

Cette chronique est basée sur l’information disponible au moment où j’écris.

Des rebondissements seront peut-être survenus au moment où vous me lirez.

Faits

Will Prosper veut ou voulait briguer la mairie de Montréal-Nord pour le parti de Valérie Plante.

M. Prosper est un de ces nouveaux militants woke qui n’ont qu’un mot à la bouche : racisme. Il en voit partout.

Son passé et son récit sur ce passé l’ont rattrapé.

Question soulevée d’emblée par certains : faut-il être parfait pour aller en politique ?

Bien sûr que non, mais il y a faute et faute.

Il n’est pas question ici d’avoir transmis un rapport d’impôt en retard ou d’avoir copié à l’école quand il avait neuf ans.

Ancien gendarme, M. Prosper a toujours dit qu’il avait quitté la GRC de son plein gré pour suivre sa vraie passion : le cinéma.

C’était un mensonge : on lui a offert de démissionner... ou d’être congédié.

Et ce n’était pas un mensonge échappé spontanément, mais réitéré pendant près de 20 ans.

Pourquoi est-il parti ?

Il a consulté à deux reprises une banque de données policières sensibles.

Dans le cadre de son travail ? Pas du tout.

Il s’intéressait à trois membres d’un gang de rue de Montréal... alors qu’il était posté à 800 kilomètres au nord de Winnipeg.

Ces individus étaient des suspects dans une affaire de meurtre d’un rival d’un autre gang de rue.

M. Prosper téléphone ensuite, dit la GRC, à l’un des suspects. Pour lui demander comment allaient ses enfants.

Il téléphone de nouveau quelques instants plus tard et, pendant l’appel, fouille dans la banque sur un second suspect.

La GRC connaît le jour et l’heure des appels, le numéro composé et la durée des conversations.

M. Prosper a aussi admis avoir gardé des liens avec des amis devenus criminalisés.

Valérie Plante l’a défendu avec les excuses classiques : « il a payé sa dette », « il a droit à une deuxième chance », etc.

C’est radicalement insuffisant.

Montréal-Nord est devenu un Far West : les gangs de rue se tirent dessus et les balles perdues terrorisent les citoyens.

Imaginez les relations de monsieur le maire Will Prosper avec la police... dont il veut d’ailleurs réduire le financement.

Bonjour la confiance...

La vie politique, comme plusieurs autres domaines, impose des critères déontologiques plus élevés que la lettre de la loi.

Je ne vous infligerai pas la longue, longue, longue liste de politiciens contraints de se retirer pour infiniment moins.

Prédiction

L’affaire en dit autant sur la duplicité de M. Prosper que sur le manque de jugement effarant que révèle sa défense par Valérie Plante.

Peu importe la suite de cette histoire, permettez-moi une prédiction facile, facile, facile.

Les critiques de M. Prosper se feront évidemment accuser de racisme.

Ne pariez pas, vous perdriez.