Nostalgie télé: Pascal Morrissette entre humour, jeux et apprentissage

Télévore assumé, Pascal Morrissette a eu beaucoup de modèles grâce au petit écran. Celui qu’à peu près tous les jeunes du Québec connaissent a toujours aimé la folie qui se dégageait de certaines émissions. Place à ses souvenirs.

-Pascal, quelles émissions jeunesse t’ont marqué?

Il y en a beaucoup. J’ai regardé beaucoup de télévision. Pour moi, c’est un accompagnement à l’éducation, c’est une façon d’avoir des modèles. J’en ai eu énormément. Très jeune, je tripais sur «Radio Enfer», «Les Intrépides» et «Télé-Pirate» énormément. Et il y a un peu de «Cochon dingue» là-dedans. Pourquoi? La folie, des gens qui ne se prennent pas tant au sérieux, on apprenait des affaires et c’était créatif. [...] Et je tripais sur «Les mordus», un quiz avec André Robitaille. Ce n’était pas tant jeunesse, mais familial. Je suis joueur dans la vie.

-Est-ce que tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ont été en famille?

Non, c’était plus seul que j’écoutais la télé ou avec mon frère plus vieux de deux ans. En famille, on écoutait «Top Modèles», mais ce n’était pas mon «must» de la soirée. C’étaient plus nos émissions de jeunes, à Canal Famille. Et je me rappelle regarder le Mondial d’improvisation à Télé-Québec. Ç’a allumé un feu en moi; j’étais un «fan» fini. L’humour jeunesse de «Radio Enfer», mes parents ne tripaient pas là-dessus, mais je capotais. Léo me faisait rire. [...] Et «Les Débrouillards» aussi, j’étais un grand «fan».

-Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer?

Ce ne sont pas des personnages, mais des jeux que j’aurais aimé animer comme «Les Zigotos». Je voulais tant aller me mettre la main dans la marmite «dégueue» pour pogner ou grenouille ou un lézard... C’est ce genre de contrat que j’aurais aimé faire: un jeu où les enfants bougent et c’est le gros «fun». Je suis plus animateur que comédien, mais c’est certain qu’être un Capitaine Charles Patenaude, c’est grandiose dans une carrière.

-Y a-t-il un univers que tu souhaites faire découvrir à tout prix à tes enfants?

C’est sûr que je suis très fier de ce qu’on fait à «Cochon dingue». Je trouve ça hyper éducatif et divertissant. Je trouve le ratio parfait entre le plaisir et le contenu. Probablement que je ferai écouter ça à mes filles, un jour. Elles sont encore un petit peu petites... «Dans une galaxie près de chez vous», c’est un univers vraiment «nice» et absurde; peut-être que je leur ferais écouter ça.

-Pour toi, en plus de projets dit plus «adultes», est-ce important de rester fidèle au public jeunesse?

J’ai adoré faire «Animania» à TVA, tirer les rênes d’un gros plateau. Ce sont vraiment des défis intéressants. C’est technique. Cela dit, j’en ferais encore, mais je me rends compte qu’après toutes ces années, là où j’ai le plus de plaisir, c’est quand je fais du créatif pour les jeunes. C’est dans «La grande récré», dans «Cochon dingue»... Je ne vais jamais bouder ça. Tant que les jeunes vont aimer ça, je vais continuer à en faire.

Pascal Morrissette répondra présent pour le retour de «Cochon dingue» en janvier. Dans «une formule un peu revampée», l’émission offrira entre autres des épisodes thématiques collés à chacun des animateurs. D’ici là, les jeunes peuvent visiter le squat.telequebec.tv/cochon-dingue pour échanger et suggérer des thèmes.