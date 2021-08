«C’est embarrassant» — Alex Cora

Le gérant des Red Sox de Boston, Alex Cora, n’a pas mâché ses mots après l’humiliant revers de 10 à 1 des siens contre les Rangers du Texas, samedi.

La formation texane occupe l’avant-dernier rang du classement de la Ligue américaine et n’a amassé que 43 victoires en 123 parties jusqu’à maintenant cette saison.

«C’est embarrassant, a clamé Cora, lors des conférences de presse qui ont suivi le match. Cela commence par moi. Nous avons commis cinq erreurs. Nous n’avons pas bien géré nos joueurs sur les coussins. Nous n’avons pas mis les bons frappeurs et nous n’avons pas bien lancé.»

«Je crois que c’est une question d’effort d’équipe, a-t-il poursuivi. Cela, comme avec nous, les entraîneurs. Nous devons continuer de faire le boulot. Nous jouons du bien mauvais baseball présentement.»

Installés au premier rang de la section Est de l’Américaine à la fin du mois de juillet, les Red Sox ont piqué du nez en août. Avant les parties de dimanche, ils étaient à six matchs et demi de la tête de leur division et en retard d'un demi-match sur les Athletics d'Oakland, qui occupent la dernière place de meilleur deuxième.

«Ce n’est pas acceptable pour une équipe qui se bat pour une place en séries éliminatoires de jouer comme ça, que tu gagnes ou que tu perdes le match, a également dit Cora. Ce n’est pas admissible. C’était un très mauvais match.»

Par ailleurs, le troisième duel de la série entre les Red Sox et les Rangers prévu dimanche a été repoussé à lundi, et ce, en raison de la menace que pose l’ouragan Henri.