Comment aider ce pauvre petit?

Ma sœur a un fils de quatre ans que nous adorons et qui nous le rend bien en dépit de son état. Ce charmant garçon est affecté par ce qu’on appelle « la peau de poisson », ou plus scientifiquement, une ichtyose. Cette maladie de la peau est très embarrassante pour lui, et nous, les adultes qui l’entourent, ne trouvons aucune solution pour améliorer son état. Quelqu’un qui vous lit en aurait-il une pour nous ?

Michel Couture

Pour les lecteurs et les lectrices qui comme moi sont ignorants sur le sujet, voici ce que j’ai trouvé en ligne : « L’ichtyose est une desquamation et une exfoliation de la peau allant d’un assèchement léger, mais gênant, à une maladie défigurante grave. L’ichtyose peut également être le signe d’une maladie systémique. Le diagnostic est clinique. Le traitement comprend des émollients et parfois des rétinoïdes oraux.

« Le traitement local de base est l’hydratation par des émollients. Les traitements locaux comprennent des crèmes hydratantes simples ou dans lesquelles sont ajoutés des agents qui vont permettre de mieux détacher les squames. »

Il n’existe malheureusement à ce jour aucun traitement permettant de guérir une ichtyose, quelle que soit sa forme.

Les traitements disponibles permettent de diminuer les squames et d’améliorer le confort cutané et l’aspect de la peau. Ils sont peu efficaces sur la rougeur, mais permettent de diminuer les squames.