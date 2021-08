Anglade demande à Legault de rendre la vaccination obligatoire dans plusieurs secteurs

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a demandé dimanche au premier ministre François Legault de rendre la vaccination obligatoire pour tous les Québécois.

«Je demande au premier ministre de décréter la vaccination obligatoire de tous les employés du gouvernement, des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, des services de garde en installation, ainsi que l’Assemblée nationale et pour toutes les personnes fréquentant les campus collégiaux et universitaires», a écrit Mme Anglade sur sa page Facebook.

La cheffe du PLQ a toutefois indiqué que les personnes ayant des raisons médicales devraient être exemptées.

La publication de Dominique Anglade a attaché un lien vers une pétition avec sa publication, stipulant qu'il s'agit du «dernier droit vers notre liberté».

Elle justifie cette position avec la récente hausse des cas de COVID-19 et les projections d'une hausse des hospitalisations.

«La majorité des Québécois sont vaccinés et fatigués de la pandémie et ne veulent pas revivre les effets d’un reconfinement ni reperdre leurs libertés après tant de sacrifices», prétend-elle.

Alors que le Québec est en pleine quatrième vague, Mme Anglade appelle à la fin des «demi-mesures».

Plus de détails suivront.