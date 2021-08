La force d’être heureux

Si la vie nous permet parfois de vivre des moments extraordinaires, elle nous confronte aussi à diverses difficultés. Dans son récent ouvrage, La force émotionnelle, Tomas Navarro, nous révèle différents outils pour développer cette force permettant d’affronter les situations troubles afin de vivre plus heureux.

Photo courtoisie

Devenir une personne plus forte, mieux équilibrée, choisir sa vie, gagner en assurance, être en mesure de se défendre lorsque c’est nécessaire, avancer malgré les coups durs et apprendre à recevoir tout ce que la vie a de beau à vous apporter, voilà ce que propose Tomas Navarro qui est aussi psychologue.

« Une personne émotionnellement forte pourra gérer l’incertitude, le doute, la peur et la pression », indique l’auteur. « Elle saura se motiver, trouver les ressources nécessaires pour affronter les difficultés, garder son souffle et son énergie sans flancher. »

Apprendre à gérer ses émotions, c’est aussi développer la meilleure version de soi. Cela signifie faire preuve d’ouverture, affronter la vie avec courage et développer sa capacité d’aimer. Ici on parle d’aimer les gens en général, et non uniquement ses proches, aimer aussi la nature, son travail, s’aimer et se respecter, car sans amour, il n’y a que le vide. À cela s’ajoute l’idée de mener une vie exemplaire. « Être un exemple pour son entourage demande une grande cohérence, mais cela alimentera aussi ses forces à un degré insoupçonné », illustre Tomas Navarro.

Vivez vos rêves

Afin d’augmenter sa force émotionnelle, l’auteure suggère également de penser autrement en commençant par opter pour un mode optimiste. « Une personne optimiste n’est pas une personne naïve », souligne le psychologue.

Tomas Navarro, rappelle aussi l’importance de rêver insufflant l’idée que nous sommes capables de tout. « N’attendez pas de gagner à la loto pour faire ce que vous aimez, car lorsque l’on attend, on ne cherche pas et quand on ne cherche pas, on remet son destin entre les mains du hasard », clame-t-il. « Transformez vos rêves en objectifs, en défis et en réalité. »

Il rappelle que rêver c’est bien, mais il faut ensuite passer à l’action. « Se mettre à l’ouvrage pour transformer un rêve en réalité exige une volonté de fer et beaucoup de courage, il faut être fort émotionnellement et psychologiquement », reconnaît-il. Pour y arriver, il faut dessiner son propre scénario idéal en faisant preuve de courage et de persévérance. « Quittez le rêve pour envisager un futur désirable en faisant preuve de créativité, en optant pour une bonne planification et une bonne gestion tout en acceptant qu’il faudra se battre pour vivre mieux, mais c’est cela aspirer à un avenir plus beau et plus gratifiant », conclut-il.

♦ Tomas Navarro est également l’auteur de Kintsukuroi – l’art de guérir les blessures émotionnelles et Wabi sabi – l’art d’accepter l’imperfection. Ses livres sont traduits en plusieurs langues.