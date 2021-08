Les Twins chez Hennessy

Après Beyoncé, Missy Elliott et autres Jennifer Lopez, c’est maintenant au tour de la maison Hennessy de faire appel au talent des Twins, Laurent et Larry Bourgeois. Les maîtres de Révolution deviennent ainsi les premiers danseurs à collaborer avec la marque d’alcool française pour une édition limitée de son cognac Very Special.

« On peut faire un parallèle entre la création de cognac et celle d’une création artistique. Il faut être patient pour créer, précis dans ses gestes, dans son timing, et ça demande beaucoup d’énergie », illustre Laurent Bourgeois.

Les deux danseurs ont ainsi créé le design de deux bouteilles de cognac Very Special de Hennessy, offertes en édition limitée à compter du mois prochain.

Impliqués à 100 %

Le dévoilement de cette collaboration arrive après une campagne médiatique à grand déploiement où les danseurs, par l’entremise de la réalité virtuelle, ont invité quelques représentants de la presse internationale (dont Le Journal) à l’intérieur même de la maison Hennessy, dans la ville de Cognac, en France.

« On aurait pu faire une simple collaboration, se contenter d’apposer notre nom sur cette marque. Mais ce n’est pas comme ça qu’on travaille. On veut apprendre, comprendre, nous impliquer dans chacun de nos projets », soulignaient les frères jumeaux en visioconférence avec Le Journal, en juin dernier.

En trois temps

La collaboration entre Les Twins et la prestigieuse marque française se déclinera en trois volets. En plus des bouteilles d’alcool, un vidéoclip devrait également être lancé le mois prochain par Hennessy.

Finalement, une ligne de vêtements unisexes élaborée par Les Twins et le designer français Stéphane Ashpool sera elle aussi dévoilée prochainement.

« Nous aimons la discrétion, mais nous aimons également être remarqués. Nous portons donc des vêtements qui se distinguent, qui ne sont pas portés par tout le monde. C’est donc le dénominateur commun de chacun de nos designs. On a cherché à véhiculer notre esthétique personnelle de manière subtile, cohérente et en édition très limitée que les initiés sauront reconnaître », résume Laurent Bourgeois.