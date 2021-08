Ma mère était la gardienne de la langue française

Le commentateur sportif, Pierre Houde, est un passionné de plusieurs sports, dont le hockey, les courses d’automobiles, sans oublier qu’il a aussi décrit les matchs du baseball majeur pendant cinq saisons. Sa sœur Johanne, son frère Paul et lui ont eu des parents qui leur ont permis de vivre une jeunesse remplie d’amour et de respect envers les autres.

Lors d’un jeu ou d’un élément sportif, qui sort de l’ordinaire, pour lui, Pierre s’exprime sans aucune hésitation avec sa marque de commerce légendaire : « Ma parole ». Maintenant, la parole est à vous, Monsieur Pierre.

Tu as grandi à Laval.

Je suis né un 14 juillet à Saint-Laurent. J’avais un an, lorsque mes parents ont pris pignon dans le quartier de Duvernay à Laval. D’ailleurs, mon père Paul qui a 95 ans demeure toujours dans la même résidence familiale. Ma mère est décédée, il y a quelques années, à l’âge de 90 ans. Sa présence nous manque beaucoup.

Ton premier emploi t’a permis d’économiser.

Mon frère Paul, ma sœur Johanne et moi partagions une route de journaux. Nos économies nous permettaient de nous procurer des objets non essentiels, dont un vélo, un bâton de hockey et des pneus de voiture. Depuis, je n’ai jamais cessé de travailler, car il y avait toujours un nouvel emploi qui m’était offert.

Tu t’es acheté des pneus de voiture vers l’âge de 10 ans.

Comprenez-moi bien. Chaque été, nous allions avec nos parents soit à Old Orchard ou à Cape Cod. Cependant, l’année que nous sommes allées à Wild Wood, la voiture avait besoin de pneus neufs. C’était tout à fait normal que les enfants cotisent avec le père pour l’achat de pneus neufs.

Comment es-tu devenu un passionné de l’aviation ?

Mes grands-parents demeuraient près de l’aéroport de Dorval. Mon frère Paul et moi observions les avions qui volaient à peine à 600 pieds d’altitude.

Tu te souviens de ton premier vol d’avion ?

Dans les années 1960, pour la modique somme de 3 $, Air Canada offrait un voyage qui contournait la Ville de Montréal. Quelques années plus tard, j’ai pris mon premier vol commercial avec Air Canada, un aller-retour

Montréal-Ottawa.

La somme de 10 cents pour prendre l’Autoroute 15.

J’avais 16 ans lorsque je travaillais comme péagiste dans le secteur de la rue Cartier au poste de péage de l’Autoroute 15. Je crois avoir entrepris ma passion de communicateur, car je jasais souvent avec les conducteurs de voiture, ce qui, par conséquent, retardait la circulation.

Est-ce que tu t’es gâté avec ta première voiture ?

Une formidable Dodge Dart, très usagée que je conduisais pour aller aux HEC et travailler la nuit les vendredis à CKAC pour la fabuleuse somme de 30 $ pour une émission.

Est-ce que tu animais des émissions imaginaires à la maison ?

À la maison dans la chambre, que je partageais avec mon frère Paul, j’avais construit un mini studio. J’imitais le seul et unique Jean-Pierre Coallier pour qui j’ai un énorme respect. Il animait l’émission Metro Matin à la télé.

Un filet de hockey comme cadeau de Noël.

Le filet de hockey a permis à mon frère, Paul, et à moi de disputer des matchs mémorables avec nos amis dans les rues du quartier. Étant le plus jeune du groupe, j’étais le gardien de but.

Tu as déjà été un partisan des Maple Leafs de Toronto ?

Nos parents souhaitaient que mon frère et moi ayons notre propre identité. Paul a eu comme cadeau un chandail du Canadien et moi des Maple Leafs dont mes joueurs favoris étaient Johnny Bower et le Québécois Dave Keon.

Peux-tu m’expliquer le contexte d’une messe à Go-Go ?

Mon père au saxophone et moi à la batterie faisions partie d’un band qui interprétait de la musique populaire, même des chansons des Beatles, durant la messe du dimanche.

Quel est un beau moment que tu as partagé avec ton père et ton frère ?

Je n’oublierai jamais l’atmosphère qui régnait chez moi lors du dernier match de la finale de la Coupe Stanley en 1971 remporté par le Canadien. Nous avions célébré cette victoire.

Quelle est la victoire ou l’ambiance que tu n’oublieras jamais ?

C’est l’esprit familial, qui me touche encore aujourd’hui. Je nous vois encore : ma mère souriante dans son château fort, sa cuisine, observant le père et ses deux fils devant un minuscule téléviseur en noir et blanc et la porte de la cuisine toute grande ouverte à cause de la chaleur.

Ta maîtrise du français est exceptionnelle.

Ma mère était la gardienne de la langue française. Elle n’acceptait pas des fautes d’élocution ou de grammaire.

La rigueur de ta mère pour le français t’a aidé ?

Autant pour mes années scolaires au collège Saint-Sacrement que pour ma vie professionnelle, la rigueur de ma mère m’a permis de franchir plusieurs étapes de la vie.

Tes amis quilleurs t’ont permis de maîtriser l’anglais.

Je jouais aux quilles dans une ligue du samedi à la Récréathèque de Laval. J’étais le seul francophone, ce qui m’a permis de perfectionner mon anglais.

Tu te dis très fier de ta fille

Je suis un fervent admirateur des Beatles. Lorsque ma fille est venue au monde, on l’a nommé Michelle, l’une de mes chansons favorites du célèbre groupe britannique. Elle effectue présentement son séjour de résidence pour devenir médecin dont sa spécialité sera un jour en « santé publique ». J’ai tellement d’amour pour elle.