Plateforme libérale: «c’est pas les idées qui manquent», dit Trudeau

La plateforme complète des libéraux devrait être rendue publique d’«ici peu», a assuré Justin Trudeau pendant une mêlée de presse à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, dimanche.

• À lire aussi: Le Bloc réuni en congrès avant le dévoilement de sa plateforme

• À lire aussi: Campagne électorale: un mauvais départ pour Trudeau, selon des experts

Un reportage de «Radio-Canada» indiquait dimanche que certains libéraux estiment que la campagne est à court de «grandes idées» pour se démarquer après une première semaine de campagne.

M. Trudeau s’est empressé de démentir ces déclarations en soulignant que «ce n’est pas les idées qui manquent».

«On est en train de présenter des éléments de notre plateforme tous les jours, on est en train de parler des priorités des Canadiens, et on va avoir une plateforme pleinement calculée pour le démontrer aux gens, d’ici peu», a-t-il déclaré.

Il s’agira du dernier des quatre grands partis à rendre publique sa plateforme. Le Bloc l'a dévoilée dimanche, tandis que le NPD et le Parti conservateur l'ont fait il y a plusieurs jours déjà.

Le premier ministre sortant a attaqué à plusieurs reprises le chef conservateur Erin O’Toole et la «petitesse» de son «approche», notamment au niveau des soins de santé, en martelant que les conservateurs créeraient un «système à deux vitesses», un pour les riches et un pour les pauvres.

«Je n’ai jamais sous-estimé mes adversaires dans ma vie», a-t-il souligné.

Tout indique que l’approche de Justin Trudeau au sujet de la loi québécoise sur la laïcité de l’État n’a pas changé par rapport à 2019, alors que le Bloc québécois a proposé à nouveau de retirer tout financement public au programme de contestation judiciaire.

«Un des rôles fondamentaux d’un gouvernement fédéral c’est d’assurer que les droits des minorités soient protégés. C’est pour ça que le programme de contestation judiciaire a été si important pour les minorités linguistiques francophones hors Québec pour bien des gens. On va continuer de s’assurer que les gens puissent se défendre dans la cour», a conclu M. Trudeau.

À voir aussi