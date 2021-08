Plus rien ne peut arrêter le «Fleurdelisé»

Équipe Québec traverse sa meilleure séquence de la saison, elle qui a signé un septième gain de suite, dimanche au Stade Canac, en défaisant les ValleyCats de Tri-City par la marque de 15 à 6.

La série victorieuse a commencé le 15 août, contre les ThunderBolts de Windy City, en plus de voir le «Fleurdelisé» gagner six de ses sept triomphes devant une foule partisane.

Dans le duel du jour, l’équipe locale a réellement pris son envol à son troisième tour au bâton. Déjà en avance 4 à 2, les hommes du gérant Patrick Scalabrini ont fait résonner leurs bâtons, accumulant cinq autres points au tableau, avant d’en ajouter six autres deux manches plus tard.

Une fois de plus, le Québécois David Glaude a animé l’attaque des siens, lui qui a produit quatre points et trois coups sûrs, en plus de croiser lui-même la plaque à une reprise. L.P. Pelletier a aussi connu une forte soirée à la plaque, avec quatre coups sûrs, dont un circuit, en plus de produire trois points. Il a aussi fait le tour des sentiers à quatre occasions.

Sur la butte, le lanceur partant d’Équipe Québec Jared Mortensen a accordé cinq des six points adverses, dont quatre étaient mérités, sur six coups sûrs et deux buts sur balles. Mortensen a aussi fait mordre la poussière à cinq adversaires.

Les séries éliminatoires dans le viseur

Équipe Québec amorcera sous peu le dernier droit de sa saison régulière, elle à qui il reste une vingtaine de matchs.

Grâce à cette récente série de succès, les hommes de Scalabrini se sont approchés à un match des ValleyCats et du premier rang de la division Atlantique. Seulement les premiers de chaque division accèdent aux éliminatoires de la Ligue Frontier. Les Boulders de New York, la troisième formation de la division, accusent deux matchs de retard sur les meneurs.

D’ailleurs, les Boulders seront les prochains adversaires du «Fleurdelisé», dans une série de quatre matchs qui s’amorcera lundi.