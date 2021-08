Renvoi d'élèves autistes: «On est des humains qui travaillent avec des humains»

Une éducatrice spécialisée, qui travaille depuis des années auprès d’élèves autistes, affirme qu’il peut être justifié de renvoyer un jeune à la maison dans certaines situations.

«L’intervention a ses limites. Il reste qu’on est des humains qui travaillent avec des humains. Et à un moment donné, il faut accepter de s’arrêter, autant pour le bien des élèves que des intervenants. Il y a des élèves, à un moment donné, qui ont besoin d’une pause lorsqu’ils sont plus fragiles. L’école, c’est parfois trop pour eux.»

L’intervenante travaille à l’école de la Cité à Québec, une école spécialisée qui accueille des élèves autistes de 13 à 21 ans. Nous avons accepté de ne pas l’identifier afin qu’elle puisse s’exprimer plus librement sans subir de représailles de la part de son employeur.

Dans cette école «de bout de ligne», qui dispose de deux salles d’isolement, la tolérance envers les gestes de violence est «probablement plus élevée» que dans une école régulière, indique-t-elle. Les expulsions font néanmoins partie de la réalité.

«On ne fait jamais ça de gaieté de cœur, renvoyer un jeune à la maison. Ça nous crève le cœur. Mais parfois les décisions sont prises aussi pour amener le parent à mieux s’outiller, à aller chercher de l’aide auprès du réseau de la santé.»

La présence d’un jeune en détresse à l’école peut aussi avoir un impact sur les autres élèves, ajoute l’éducatrice.

«Tous les élèves ont des grands besoins. Quand il y eu a un qui ne va pas bien, ç’a un impact sur toute la classe et parfois sur l’étage au complet. S’il faut rester dans nos locaux la porte fermée pendant une demi-heure parce qu’un élève est en crise dans le corridor et qu’on a des des élèves qui auraient besoin d’aller prendre l’air pendant ce temps-là, ça peut avoir un effet domino assez rapidement.»

Au fil des années, la tolérance envers les gestes de violence a toutefois diminué, affirme-t-elle.

«On a eu tellement d’intervenants blessés, de situations de crise qui ont dégénéré qu’au niveau des protocoles d’intervention et de la CNESST, ça s’est beaucoup resserré dans les dernières années.»

Pénurie de personnel

Le manque de formation et d’expérience du personnel demeure toutefois un problème criant, affirme Isabelle, qui comprend et partage les critiques des parents à ce chapitre.

«J’ai vu des cas où on avait des intervenants moins outillés et il y a eu des situations vraiment catastrophiques. Peut-être que ça ce serait géré différemment avec du personnel mieux formé, mais encore faut-il l’avoir, ce personnel», dit-elle.

L’an passé, plusieurs collègues ont été absents en raison de blessures physiques ou psychologiques. Aucun d’entre eux n’a été remplacé, même si les défis au quotidien sont énormes.

«Dans ma classe, en temps normal on a six enfants pour quatre intervenants et on s’arrache les cheveux sur la tête toute la journée», laisse-t-elle tomber.