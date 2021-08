Rod Gilbert est décédé

Le Montréalais Rod Gilbert, ancienne vedette des Rangers de New York et membre du Temple de la renommée du hockey s’est éteint, dimanche, à l’âge de 80 ans.

La formation new-yorkaise a partagé la nouvelle sur son site internet et plusieurs acteurs du monde du hockey sont endeuillés.

«Je suis profondément attristé d’avoir appris le décès de Rod Gilbert, a déclaré James Dolan, directeur du Madison Square Garden Sports Corp. Ce fut un des meilleurs Rangers à avoir joué pour l’organisation et un des plus grands ambassadeurs que le hockey a connu. Il a performé à un niveau digne du temple de la renommée, mais il reste que c’est son amour des Rangers et de la ville de New York qui ont conquis le cœur de plusieurs générations de partisans et qui lui ont mérité le surnom de ‘’Mr. Ranger’’. Nos pensées sont avec la femme de Rod, Judy, et avec sa famille en entier.»

Pour plusieurs, Gilbert n’était pas seulement un joueur de hockey, mais une source d’inspiration et un modèle à suivre à plusieurs points de vue.

«Tous les habitants de New York sont endeuillés par la perte d’une icône de la ville, a pour sa part affirmé le directeur général de l’équipe Chris Drury. Le talent et le zeste remarquables de Rod ont personnifié cette ville et l’ont rendu attachant pour les partisans et les non-partisans de hockey. J’ai grandi en tant que partisan des Rangers et Rod Gilbert est un des premiers noms que j’ai connus. Il est synonyme de hockey des Rangers. Ce fut un privilège incroyable que d’apprendre à connaitre Rod. Sa passion et son engagement avec les Rangers ont toujours été une source d’inspiration pour moi.»

Gilbert a fait partie des Rangers pour 18 saisons, de la saison 1960-1961 à celle de 1977-1978. Quand il a tiré sa révérence, en 1977, il était au second rang de l’histoire, derrière Gordie Howe, pour les points marqués dans la Ligue nationale de hockey (LNH) par un ailier droit. Il fut intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1892.

Le chandail numéro 7 du Québécois a été le premier à être retiré dans les hauteurs du Madison Square Garden, le 14 octobre 1979. Un aréna porte même son nom dans l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles à Montréal.

Au total en carrière, Gilbert a récolté 1021 points, dont 406 filets, en 1065 parties. Il a participé à 79 affrontements en séries d’après saison, mais n’a jamais pu goûter à une conquête de la coupe Stanley.