Télé-Québec: les besoins des enfants au coeur de l’offre jeunesse

À temps pour la rentrée, la costaude programmation jeunesse de Télé-Québec s’enrichit de l’arrivée des Schtroumpfs en 3D et celle des amis de «Droners», ainsi que de nouveaux épisodes de succès tels que «Les mutants», «La Pat’Patrouille» et diverses productions animées.

Représentant environ 40 % de l’offre de la chaîne, les émissions jeunesse qui s’ajoutent à l’horaire respectent un critère essentiel: aider au développement de l’enfant. C’est bien connu, les Schtroumpfs prônent tout un tas de belles valeurs, dont l’entraide. La série d’animation «Droners», qui propose des courses de drones au rythme effréné, n’est par contre pas en reste.

«Ça parle d’enjeux environnementaux: de réchauffement de la planète, de montée des eaux et de protection d’une île. Il y a toujours un lien avec quelque chose à apprendre [dans nos émissions]», détaille Richard Haddad, directeur des contenus à Télé-Québec.

Idem pour l’aventure «Les mutants», qui aborde les enjeux importants de la gestion de l’anxiété et l’acceptation de la différence. Outre le retour de la série, la chaîne prépare en parallèle ceux d’«Alix et les Merveileux», «Cochon dingue», «Passe-Partout» et «Le 422», des créations d’ici.

«La production originale est essentielle; la façon québécoise de raconter des histoires et les figures aimées par les jeunes créent une distinction. On ne lâchera pas, c’est certain», confie Richard Haddad.

Une vision claire

Afin de réussir à bien encadrer les enfants devant le petit écran, un ordinateur, une tablette ou un téléphone, il faut savoir répondre aux besoins particuliers de chacune des tranches d’âge.

«Les tout-petits, au préscolaire, on est dans le développement de l’imaginaire, on stimule la curiosité dans des émissions comme “Passe-Partout”, précise le directeur de contenus. Un petit peu plus vieux, on tente de passer en dehors de la boîte avec des émissions comme “Cochon dingue” qui sont un peu plus proches des préoccupations des 6 à 8 ans. On propose différents styles de narration, d’animation, de scénarisation.»

Les plateformes web Coucou (3 à 5 ans) et Squat (6 à 12 ans) - articulée autour d’un vaste réseau social - contiennent pour leur part des contenus exclusifs adaptés.

«Chez les plus petits, aussi, on veut développer des habiletés au niveau du langage, des habiletés cognitives, sociales et affectives. Même la motricité. On va penser à des jeux sur Coucou, des jeux en lien avec “Passe-Partout”, des émissions comme “Alix et les Merveilleux”. Un peu plus vieux, c’est la gestion des émotions. On a des balados de méditation sur telequebec.tv.»

Malgré la pluralité et l’ampleur des canaux avec lesquels doivent composer les diffuseurs télé en 2021, Richard Haddad ne croit pas que les enfants sont plus exigeants que par le passé en matière de télévision.

«Les jeunes ont toujours été exigeants. On s’adresse à leur intelligence, on ne les prend pas pour acquis. Est-ce que les jeunes ont accès à plus de contenus aujourd’hui? Oui. Comme l’ensemble de la population. Il faut continuer à être vigilant et bien connaître ce dont ils ont besoin.»

La rentrée jeunesse de Télé-Québec s’amorce cette semaine, avec la diffusion de «Droners», les péripéties des Schtroumpfs en 3D et d’autres rebondissements animés, dont ceux de «La Pat’Patrouille». La nouvelle saison des «Mutants» se mettra en branle le 6 septembre et celle d’«Alix et les Merveilleux», le 27 septembre.