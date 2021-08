Un peu de plaisir pour le Rouge et Or

Les joueurs du Rouge et Or étaient franchement heureux de retrouver une ambiance de match au Stade Telus. L’annonceur maison, la musique et même le son retentissant des épaulettes ont résonné au grand plaisir de tous. Le match simulé de 24 jeux a permis au personnel de répondre à quelques questions.

«Je suis content de ce qu’on a fait aujourd’hui. Il y a eu plusieurs choses à améliorer et on était un peu rouillé, mais c’était important de donner des répétitions avec du contact aux gars. Ça n’arrive pas souvent qu’on fasse ça. Avec le match intraéquipe qui a été annulé à Sherbrooke vendredi en raison d’un cas de COVID-19, je pense que chaque jour qu’on passe sur le terrain est une bonne journée», mentionne l’entraîneur-chef Glen Constantin, qui s’est dit un peu inquiet pour la suite des choses.

Le coordonnateur à l’attaque Justin Éthier préférait se concentrer sur l’aspect positif des choses.

«C’est extraordinaire d’avoir finalement une ambiance de partie pour nos joueurs. Ça nous manquait vraiment. Je suis très content de ce que j’ai vu de l’unité offensive. On a bien couru le ballon et quand on a fait des erreurs, on s’est bien relevé», a-t-il mentionné, en soulignant qu’il déciderait du quart-arrière partant dans la journée de mardi.

Bataille des quarts-arrières

Thomas Bolduc était d’ailleurs satisfait de sa performance, mis à part une passe interceptée dans les mains d’Anton Haie ramenée pour un touché dans le jeu le plus spectaculaire de la partie.

Photo Courtoisie, Rouge et Or / Mathieu Tanguay

«Le ballon m’a simplement glissé des mains, c’était la bonne lecture. Ça va arriver et je pense avoir livré la marchandise par la suite. C’était tellement plaisant de voir du monde dans les estrades. Je suis très satisfait de mon camp jusqu’à maintenant.»

Arnaud Desjardins a également bien fait en attaque. Il a été spécialement solide lors de sa première série offensive où on a pu admirer la dimension supplémentaire qu’il peut amener avec ses jambes.

«Je me sentais bien et j’ai vraiment aimé l’ambiance. C’était spécial de vivre ça pour la première fois. La deuxième série a été plus difficile, mais c’est normal de voir de l’adversité et je pense avoir rebondi par la suite.»

Les sourires étaient nombreux après la partie. Chaque unité a eu des bons moments et Justin Éthier a confirmé que son offensive utiliserait, comme à son habitude, un comité de porteurs de ballon pour la saison.

Plusieurs directives à venir

La journée a également servi de test pour la directrice du Service des Activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne.

«La santé publique était ici pour évaluer tout le processus d’accueil des spectateurs et le déroulement de la journée. Ils étaient positifs et nous allons attendre les recommandations. Il y aura quelques ajustements sur les entrées et les sorties des gens, mais ça s’est très bien déroulé. Je suis confiante d’avoir le feu vert la semaine prochaine.»

La grande patronne du Rouge et Or a également confirmé avoir reçu des directives de Football Québec pour la suite des choses. Une formation ne peut avoir plus de 100 joueurs dans ses rangs et il y aura un maximum de 50 joueurs habillés lors des matchs.

«Ce n’est pas un problème pour le secteur universitaire, car le nombre de joueurs habillés est de 48. Ce sont les formations collégiales qui doivent apprendre à se débrouiller, car elles ont 60 joueurs habillés en temps normal. Les équipes ne peuvent pas tenir l’échauffement simultanément également. Il faudra se tenir prêt à d’autres ajustements pour la prochaine semaine.»