Le gouvernement Legault a annoncé lundi la création de 9000 nouvelles places en garderies subventionnées dans plusieurs régions du Québec.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, affirme qu’elles seront complétées d’ici deux ans grâce au nouveau processus simplifié qu’il a annoncé au printemps dernier afin d’accélérer la construction de nouveaux CPE.

Pas moins de 194 nouveaux chantiers pourront ainsi être réalisés, soit le double de ce qui avait été prévu en octobre dernier, lorsque le gouvernement avait lancé un appel de projets pour répondre aux besoins criants de places en services de garde.

«Le réseau s’est mobilisé comme jamais et on a reçu pour 20 000 places de demandes. Évidemment, il y a un travail d’analyse qui a été fait et au total, c’est 9014 places qui ont été recommandées», a-t-il expliqué aux côtés de plusieurs de ses collègues caquistes, lors de l’annonce, lundi.

La part du lion reviendra à la région de la Capitale-Nationale où 2059 places supplémentaires seront ajoutées grâce à l’agrandissement ou la construction de CPE.

Le dévoilement du nombre de nouvelles places pour chaque région doit être fait au cours des prochains jours.