Elle met sa terre en fiducie pour les générations futures

Une agricultrice de longue date a confié sa terre d’une valeur de 400 000 $ à une fiducie pour conserver sa vocation biologique à perpétuité et permettre aux jeunes de la relève d’en profiter.

Francine Pomerleau est propriétaire de la ferme maraîchère Vallée des prairies depuis plus de 20 ans, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, dans Chaudière-Appalaches. À l’approche de sa retraite, la fermière idéaliste a décidé de créer une fiducie d’utilité sociale agricole (FUSA), Terre sans faim, pour juguler «la spéculation et supporter la vocation biologique de la terre dans le respect de la vie microbienne des sols», a-t-elle affirmé en entrevue avec l’Agence QMI.

En léguant ainsi sa terre, Mme Pomerleau souhaite aussi aider les nouvelles générations d’agriculteurs. Les jeunes «n’ont pas besoin d’acheter le fond de terre», a dit Mme Pomerleau, ajoutant qu’ils peuvent tout simplement en louer une partie à un prix très abordable, ce qui n'est pas la norme dans l'industrie.

Les FUSA gagnent en popularité au Québec puisqu’elles représentent un nouveau modèle qui favorise une agriculture viable à hauteur d’homme. Le principe consiste à placer un patrimoine agricole dans une structure de gestion qui la protège à perpétuité.

Il y a actuellement sept FUSA en activité au Québec, le modèle ayant vu le jour en 2010. Celle de Francine Pomerleau a été créée en 2015 et, depuis, son entreprise, Vallée des prairies, loue elle-même la terre à la fiducie, laquelle assume toutes les dépenses de taxes et d'entretien.

Toutefois, cette année une jeune entreprise, pilotée par Théo Germond-Trudeau, s’y est aussi installée.

PHOTO AGENCE QMI, Julien Garon-Carrier

Relève

Théo Germond-Trudeau, âgé dans la vingtaine, loue 2,5 des 50 hectares de la FUSA Terre sans faim pour y cultiver des légumes.

«Je n’aurais pas parti mon projet [d’entreprise] si ça n’avait pas été de la fiducie [...] Vu que la taille des fermes augmente de plus en plus, ça devient inaccessible de racheter les terres», nous a-t-il expliqué lorsque nous l’avons rencontré. La FUSA a aussi l’avantage de protéger le territoire des «investisseurs étrangers qui s’accaparent la terre pour sa valeur financière plus que pour sa valeur agricole», a-t-il laissé savoir.

Le projet de Théo en est un d’agroécologie, donc d’agriculture biologique utilisant la méthode dite des «sols vivants». Essentiellement, «on essaie de trouver de nouvelles techniques pour le maraîchage biologique en éliminant le travail du sol par l’action des plantes», a affirmé le maraîcher.

Par exemple, le sol dans lequel poussent les carottes est complètement recouvert de paille et la terre ne sera pas remuée pour préserver la vie microbienne du sol. «Ça favorise la vitalité du sol et donc la vitalité des légumes qui auront plus de nutriments», a renchéri Francine Pomerleau.

La fiducie Terre sans faim espère accueillir d’autres entreprises dans les prochaines années pour établir une synergie et avoir une ferme diversifiée et équilibrée.