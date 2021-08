Fin de match difficile

C’est généralement un bon signe quand un match nul à l’étranger contre une très bonne équipe est accueilli comme une défaite.

• À lire aussi: Si près de la victoire

C’est un peu ainsi que les joueurs du CF Montréal ont vécu le verdict nul de 1 à 1 contre l’Union de Philadelphie samedi soir.

« Les gens pensaient que c’était perdu d’avance [avant l’affrontement], mais on était à quelques minutes d’obtenir les trois points », a commenté Djordje Mihailovic, un véritable compétiteur qui ne se contente pas de demi-mesures.

« Il faut se souvenir de ça et en profiter la prochaine fois, ça pourrait être important pour les séries éliminatoires », a insisté le milieu américain.

L’équipe n’a pas encaissé la défaite lors de ses trois matchs en une semaine, récoltant cinq points grâce à une victoire et deux verdicts nuls. C’est une belle récolte puisque deux rencontres étaient disputées à l’étranger. Mais il y avait plus que ça.

Si la déception était encore vive lundi, au moment de discuter avec les médias, c’est parce que l’équipe menait 1 à 0 jusqu’à ce que Quinn Sullivan, de l’Union, marque le but égalisateur à la 87e minute.

« C’est quand même bon de partir avec un point, on a surtout passé une semaine sans se faire battre et c’est bon pour l’équipe », a admis Mihailovic, qui se soucie d’une fâcheuse tendance de l’équipe.

« Mais on a encore une fois perdu des points en fin de match et c’est un pattern qui se répète et que nous devons corriger pour la suite des choses. »

Il est vrai que Montréal a la vilaine habitude d’encaisser des buts dans les 15 dernières minutes. C’est arrivé à sept reprises cette saison, ce qui en fait le pire quart d’heure sur un match de 90 minutes.

C’est la seconde demie qui fait le plus mal à l’équipe, avec 17 buts accordés contre seulement 9 dans les 45 premières minutes.

Un un seul tir cadré

Après la rencontre de samedi, l’entraîneur-chef de l’Union, Jim Curtin, a souligné que son club avait passé la soirée à prendre de mauvaises décisions.

Celles-ci ont-elles été provoquées par le jeu montréalais ? Mihailovic n’a pas voulu tomber dans le panneau.

« Ils ont marqué leur seul but du seul tir cadré qu’ils ont obtenu. On a cédé une avance avec quelques minutes à jouer. Ce sont des points perdus. »

Les cinq substituts qui sont entrés entre la 69e et la 88e minute avaient entre 18 et 24 ans ; on en a donc demandé beaucoup à de jeunes joueurs.

« Ce sont des situations qui permettent aux joueurs de gagner en expérience, estime Mihailovic. On a des blessures à des joueurs expérimentés, mais c’est surtout une question de mentalité. »

Jeu musclé

La semaine dernière, l’entraîneur Wilfried Nancy disait qu’il souhaitait que son équipe soit plus vicieuse, plus méchante.

On commence tranquillement à le voir, notamment de la part des défenseurs. Joel Waterman a notamment fait passer une rude soirée à Sergio Santos.

L’arrière canadien était placé dans l’axe de la défense centrale en l’absence de Rudy Camacho, suspendu, et il en a profité.

« Je ne dirais pas que ma mission était d’être irritant pour lui, mais je savais que je jouerais au centre et je voulais être confiant et combatif. »

C’est à la suite d’une récente discussion que les joueurs ont décidé d’afficher plus de mordant.

« Après notre match contre D.C. [United, le 8 août], on s’est regroupés et on s’est rappelé un de nos objectifs de début de saison qui était d’être difficiles à affronter. Sur le plan défensif, on veut être méchants, dérangeants et robustes et on commence à le montrer », a ajouté Waterman.

Le CF Montréal amorcera la défense de son titre canadien contre le HFX Wanderers FC, à Halifax, le 22 septembre, en quart de finale. Halifax a éliminé l’AS Blainville, mardi dernier (2 à 1).