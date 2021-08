Innergex garde les yeux rivés sur les États-Unis

La québécoise Innergex, de Longueuil, l’un des plus importants producteurs privés d’énergie renouvelable au Canada, poursuit son développement en gardant un œil particulièrement attentif sur les occasions d’affaires que l’administration Biden pourrait provoquer aux États-Unis.

« On ne met pas l’ensemble de nos énergies sur ce seul marché, tempère son PDG, Michel Letellier. Nous sommes présents au Canada, en France et au Chili aussi. Mais c’est certain que les États-Unis constituent un marché excessivement important pour nous, sans doute l’un des plus grands marchés accessibles sur la planète actuellement. »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 18 mois, Innergex a réussi à tripler sa puissance d’exploitation sur le territoire américain. De 12 % à la fin de 2019, la part des revenus lui provenant des États-Unis avoisine maintenant les « 35 % à 40 % », confirme son PDG.

Depuis un an, le portefeuille d’Innergex s’est enrichi, entre autres, du parc solaire de Hillcrest (200 mégawatts) en Ohio, et des parcs éoliens de Foard City (350,3 MW) et Griffin Trail (225,6 MW), au Texas. À eux trois, on parle déjà de plus de 775 MW de puissance installée.

Des droits à perpétuité

La dernière prise d’Innergex en territoire américain concerne l’acquisition des deux centrales hydroélectriques du complexe Curtis Power, dans l’État de New York, totalisant 60 MW. Cette dernière, annoncée mardi, s’est faite en partenariat avec Hydro-Québec, pour la somme de 387,5 millions $ (310 M$ US).

Ce qui fait toute la particularité et la beauté de cette transaction, souligne M. Letellier, est que non seulement Innergex est devenue propriétaire des deux centrales, mais également des terrains où coule la rivière.

Cela lui confère un droit d’exploitation hydraulique à perpétuité, privilège de moins en moins commun. Au Canada, par exemple, les exploitants se font le plus souvent imposer des baux à long terme, à renégocier une fois échus.

S’il n’en tenait d’ailleurs qu’à son président, Innergex ferait davantage de développements hydrauliques aux États-Unis. Mais en raison de la mauvaise presse qu’elles suscitent, estime-t-il, les constructions de nouvelles centrales hydroélectriques sont devenues plus que rares.

D’autant, ajoute-t-il, qu’aucun programme gouvernemental n’encourage ce type de projet, au contraire de ceux mis sur pied à l’intention particulière des producteurs d’énergies éoliennes et solaires.

Un espoir nommé Biden

La tendance risque de se poursuivre, voire de s’accélérer, avec le retour d’un président démocrate à la Maison-Blanche. Et cela, même si, aux États-Unis, les questions énergétiques sont généralement de la compétence des États.

« Beaucoup de rumeurs circulent actuellement sur l’implantation possible de règles assez strictes sur les émissions de gaz à effet de serre. [...] Lorsqu’on sait à quel point ce pays a recours aux énergies fossiles – notamment le charbon –, il y a lieu d’être au moins un peu optimiste. »

Malmené depuis des mois, le titre d’Innergex a pris du mieux à la Bourse de Toronto, vendredi. Il a progressé de 1,94 % pour s’établir à 19,92 $ en fin de séance. Depuis le début de l’année, la valeur de son action a reculé de 28,86 %.

Innergex en bref (en exploitation)

3071 / 3741 MW (puissance nette (1) / brute)

(puissance nette / brute) 38 centrales hydroélectriques (889 / 1199 MW)

(889 / 1199 MW) 32 parcs éoliens (1602 / 1946 MW)

(1602 / 1946 MW) 7 parcs solaires (580 / 596 MW)

(580 / 596 MW) Stockage d’énergie 150 MWh

Total : 77 installations

Note : (1) La puissance nette représente la part proportionnelle de la puissance totale imputable à Innergex, en fonction de sa participation dans chaque installation.