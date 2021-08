«La belle tournée»: souvenirs de chalet au Saguenay pour Annie Villeneuve

Annie et Suzie Villeneuve ont rapidement affiché leurs couleurs de natives du Saguenay lorsqu’elles ont participé à Star Académie, en 2003. On s’en souvient: Annie est même devenue, à l’époque, porte-parole de la Fromagerie Boivin, une entreprise de la région, après avoir parlé de son fromage préféré en ondes à TVA.

Mais les souvenirs d’Annie Villeneuve liés à son Saguenay chéri vont bien au-delà du fromage. Elle en racontera quelques-uns à Guy Jodoin dans le cadre de La belle tournée, qui se déplace dans le coin lundi, et où d’autres invités comme Guylaine Tanguay, Mario Pelchat et Sara Dufour iront aussi chanter et s’amuser.

Grosses mouches

Pour Annie Villeneuve, le Saguenay rime avec ses étés d’enfance, lorsque sa famille embarquait dans la voiture pour rejoindre son chalet du Lac-Saint-Jean, où elle a aussi de la parenté.

«Ça nous prenait presque deux heures de route, dont une grosse demi-heure sur un chemin de gravelle, relate la chanteuse. On avait un gros camion à six places, et on était trois filles chez nous. Chaque week-end, l’une de nous emmenait une amie. On partait pour des trips de quatre girls. On séparait l’auto en deux; une moitié de passagers devait compter les lièvres sur la route, et l’autre moitié, les kilomètres. Et il y avait souvent plus de lièvres que de kilomètres!»

Dans le chalet des Villeneuve, le poêle à bois cessait parfois de chauffer spontanément pendant la nuit et de grosses mouches venaient parfois gêner les occupants, qui multipliaient les balades en quatre-roues, les sorties à la pêche et le pédalo sur les grosses vagues du Lac-Saint-Jean.

Jonquière en musique

Quand elle pense au Saguenay, Annie parle aussi de ses années dans la chorale de sa municipalité et du festival Jonquière en Musique, qui obligeait jadis la fermeture de la rue St-Dominique, où il y avait «du monde, du monde!» s’époustoufle l’artiste. Elle-même y avait baptisé son premier groupe d’adolescence, Just a Dream.

«C’est une grosse fierté de raconter ça!» s’émeut celle qui anime aujourd’hui à la radio, à Rythme 100,1, à Trois-Rivières.

D’ailleurs, à La belle tournée, Annie Villeneuve a chanté, avec les nouveaux membres de sa chorale de jeunesse, L’hymne à la beauté du monde. Dans un pot-pourri hommage aux Colocs, elle s’est frottée à La traversée.

Sentir la planète

Et, depuis qu’elle est maman, Annie Villeneuve continue de propager son amour pour le Saguenay à sa descendance. Elle est évidemment allée au Saguenay cet été avec sa puce de huit ans, Léa, après n’avoir pu y mettre les pieds pendant plus d’un an en raison de la pandémie. Mère et fille ont revu des amis et renoué avec la famille.

«Un jour, je vais faire faire du kayak à ma fille dans le fjord, pour qu’elle sente la grandeur de la planète, se promet Annie Villeneuve. C’est tellement grandiose de se sentir mini dans son kayak, de regarder à gauche et à droite et de voir des murs de roches... C’est magnifique! L’an passé, on est allées voir des baleines à Tadoussac, à l’embouchure du fleuve et de la rivière Saguenay. C’était un record; je n’avais jamais vu autant de baleines de ma vie!»

La belle tournée, lundi, à 21 h, à TVA. En rediffusion le dimanche 29 août, à 18 h, à Télé-Québec.