La fête continue dans Lanaudière

Un promoteur d’événements de Lanaudière continue d’organiser de gros partys pour des centaines de jeunes ne respectant pas les consignes de santé publique et va jusqu’à comparer les autorités sanitaires à la « mafia ».

Le Journal a reçu des dizaines de vidéos, ce mois-ci, dans lesquels on voit plus de 500 jeunes danser à l’intérieur d’un gigantesque chapiteau transformé en discothèque.

Sur d’autres séquences, une foule impressionnante de fêtards se trémousse devant un concert de musique. Évidemment, sans masque ni distanciation.

Toutes ces scènes, qui semblent avoir été filmées avant la pandémie, ont été tournées cet été sur le site de la firme événementielle 45 Degrés Nord, située à Saint-Calixte. Elle appartient à Steve Maillette, un homme d’affaires bien connu dans la région.

« Je préfère ne pas commenter davantage. Je ne veux pas de problème avec les autorités sanitaires, c’est comme la mafia », a-t-il mentionné en entrevue avec Le Journal.

Jusqu’à 1000 invités

M. Maillette assume pleinement que des jeunes fassent la fête sans respecter les règles sanitaires.

« Oui, on est au courant. Mais on est un commerce et on essaie de survivre », se défend l’homme d’affaires.

Il assure que les policiers ne sont jamais intervenus dans ses soirées. Son site est aussi situé au cœur d’une forêt, loin des regards et des citoyens.

« Les autorités ne sont pas au courant, mais je ne suis pas le seul à organiser des événements et à faire ça », assure-t-il.

Le propriétaire du 45 Degrés Nord a même avoué au Journal que plus d’une dizaine de « partys » ont eu lieu sur son terrain. En tout, selon lui, entre 500 et 1000 personnes y ont été invitées chaque fois.

« On veut que ça déborde »

Déjà, plusieurs jeunes font de la publicité sur les réseaux sociaux pour sa prochaine fête, qui aura lieu samedi prochain à Saint-Calixte.

« On veut que ça soit encore plus grand. On mise sur 1000 personnes minimum. On veut que ça déborde ! DJ, alcool, foodtrucks, [...] ça va être le fun », a expliqué dans une vidéo sur le réseau social TikTok Justine Régimbald, une jeune de 18 ans qui participe à ces partys.

« On est au courant de l’événement du 28 août, assure l’agente Hélène St-Pierre, de la Sûreté du Québec (SQ). Le poste de police de la région va maintenant faire un suivi de près de la situation. On souhaite aussi rencontrer les organisateurs avant l’événement. »

Interdit

Pascale Lamy, porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, a refusé pour sa part de commenter précisément le contenu des vidéos envoyées par Le Journal.

« En ce moment, ce n’est pas permis de faire de tels événements, à moins qu’ils respectent certaines règles strictes. [...] ​​Les spectacles à l’extérieur sont permis avec une assistance de 15 000 personnes avec des groupes de 500, moyennant réservation et en maintenant une distance d’au moins un mètre », a confirmé Mme Lamy.

LE BON AMI D’UN DÉPUTÉ

Steve Maillette, propriétaire de l’entreprise 45 Degrés Nord, revient maintenant dans l’actualité après avoir fait parler de lui dans la foulée d’une controverse liée au député Louis-Charles Thouin, dont la circonscription est dans la région de Lanaudière.

Notre Bureau d’enquête avait dévoilé, le printemps dernier, que le député caquiste avait demandé aux ministres Pierre Fitzgibbon et Caroline Proulx de donner 17 000 $ à l’entreprise 45 Degrés Nord, située à Saint-Calixte.

M. Thouin, qui siège aujourd’hui comme indépendant à l’Assemblée nationale, est aussi le parrain d’un enfant de M. Maillette.

En tout, trois subventions totalisant 15 500 $ ont finalement été accordées à M. Maillette entre 2019 et 2020, ce qui avait soulevé un tollé au Québec.