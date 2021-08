Sondage Léger: Le baromètre des inventions les plus utiles depuis 1950

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Quelles sont les trois inventions qui sont les plus utiles pour vous ?

1. L’internet : 69 %

2. L’ordinateur personnel : 31 %

3. La laveuse : 28 %

4. Le téléphone mobile : 27 %

5. La carte de crédit : 23 %

6. Le réseau Wi-Fi : 13 %

7. Le lave-vaisselle : 12 %

8. Les moteurs de recherche : 11 %

9. Le GPS (systèmes de navigation) : 10 %

10. La voiture électrique : 9 %

11. Le four à micro-ondes : 8 %

12. La télévision haute définition : 8 %

13. La pilule contraceptive : 7 %

14. L’appareil photo portatif : 7 %

15. Les échographies : 6 %

16. Les courriels électroniques : 5 %

17. Les messages texte : 5 %

18. La console de jeux vidéo : 5 %

19. Les médias sociaux : 4 %

20. Le condom : 3 %

21. Le soutien-gorge : 3 %

22. La clé USB : 2 %

23. Les plats surgelés : 2 %

24. Le Bluetooth : 1 %

25. Le Viagra : 1 %

▶ Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Léger Opinion) pour qu’ils soumettent les inventions les plus utiles. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et de Québécois représentatifs, du 13 au 15 août 2021, sur la base des inventions les plus mentionnées pour qu’ils établissent leurs trois premiers choix. Seules les 25 réponses les plus mentionnées sont présentées dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

LE CONSTAT

Si l’humain est encore présent dans 1000 ans, il regardera l’internet comme nous regardons aujourd’hui ces grandes inventions qui ont changé le monde : la roue, l’imprimerie, l’électricité, la photographie, le téléphone... Nous savons aussi que c’est par le web que les prochaines inventions disruptives se produiront et changeront nos trajectoires collectives. C’est aussi en cela que consistent le génie et la promesse d’internet.

LA SURPRISE

Prenez le temps de réanalyser ce baromètre et vous remarquerez que la plupart des inventions datent, ou ont été commercialisées à grande échelle, ces 20 dernières années. Nous assistons à une accélération du rythme de l’histoire. Vous n’êtes pas seul si, devant cela, vous vous sentez dépassé et anxieux.

DÉCEPTION

Imaginez, les Québécois estiment que les consoles de jeux vidéo et les échographies sont plus utiles que les médias sociaux. Même si ces derniers chambardent nos vies, seulement 4 % les trouvent les plus « utiles ». Une technologie qui facilite certes nos vies, mais dont on pourrait se passer.

Ce qui change nos vies

Claude Villeneuve, Le Journal de Québec

J’ai souvent entendu ma grand-mère dire qu’aucune invention n’avait autant changé sa vie que la machine à laver. Ses sœurs et ses amies étaient complètement d’accord avec elle.

Imaginez, la prochaine fois que vous en serez à plier un de ses paniers à linge apparemment sans fond, s’il avait fallu en plus que vous laviez, frottiez et essoriez plusieurs fois la moindre de ces chaussettes. Le lavage occupait jadis des journées entières de ces Sisyphe d’antan qu’était chaque mère, parfois prise en plus à travailler avec une eau dure qui rinçait mal.

Faciliter le quotidien

Les inventions les plus importantes à nos yeux sont celles qui changent nos vies. Celles qui ont un impact sur notre quotidien, qui le rendent plus facile et qui nous permettent d’en jouir avec plus de satisfaction.

Si c’est la machine à laver ou le lave-vaisselle qui ont eu cet effet pour les femmes des générations précédentes, imaginez maintenant l’impact que l’internet a eu, avec ses corollaires que sont l’ordinateur personnel, le téléphone multifonction et les réseaux sans fil.

Ils ont littéralement transformé la manière dont nous nous informons, consommons et restons en contact avec nos proches. Aucun aspect de notre vie n’a été épargné.

Avec les conséquences heureuses ou néfastes que l’on connaît. Les optimistes croyaient que les technologies de l’information charrieraient avec elles un âge de connaissance, de collaboration et d’unité universelles. Une fois sorti de sa bouteille, le génie nous réservait plutôt désinformation, intimidation et division.

Chicane dans nos maisons

Les TI (technologies de l’information) ont donc changé notre vie à tous pour le meilleur, mais contrairement à la machine à laver et au lave-vaisselle, elles traînaient avec elles quelque chose qui apporterait de la chicane jusque dans nos maisons.

Apprendra-t-on un jour à surmonter ces difficultés pour n’en garder que le meilleur ? C’est à suivre.

► Faites la différence

