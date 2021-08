Photo courtoisie

C’est par une magnifique journée, le 18 août dernier, dans les allées du club de golf de Lotbinière, à Saint-Gilles, qui s’est tenu le 9e Tournoi de golf annuel Les Grands Gagnants au profit de L’Arche de la Capitale-Nationale (autrefois L’Arche L’Étoile). Placé sous la présidence d’honneur de Rémy Normand, vice-président exécutif de la Ville de Québec et président du Réseau de Transport de la Capitale (RTC), l’évènement, qui a regroupé 80 participants, a permis de remettre 40 000 $ à L’Arche, qui a comme mission d’accueillir des personnes présentant des déficiences intellectuelles en leur offrant une vie épanouissante dans la dignité. Depuis les débuts de cette présentation (en 2012), 245 000 $ ont été versés à l’organisme fondé en 1976 intégré dans le quartier Saint-Sauveur dans la Basse-Ville de Québec. J’ai eu le plaisir d’accompagner lors du tournoi le président d’honneur ainsi que deux membres sortants du comité exécutif de la Ville de Québec, le docteur Patrick Voyer, président de l’arrondissement de Charlesbourg, et Michelle Morin-Doyle, mairesse suppléante, surnommée affectueusement « Miss Putting » à la fin de la ronde de golf. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Mircea Discuteanu, président du comité organisateur du tournoi ; Richard Montminy, responsable de la logistique du tournoi ; Rémy Normand, président d’honneur du tournoi, et Pierre Anctil, président du CA de L’Arche de la Capitale-Nationale.

Jour de chance

Photo courtoisie

Qui a dit qu’un vendredi 13 était un jour de malchance ? Certainement pas Guy Savard (photo) de Québec, qui a réussi un trou d’un coup, le vendredi 13 août, au club de golf Alpin de Sainte-Brigitte-de-Laval. Guy s’est exécuté de façon parfaite au trou no 4, cette difficile normale 3 en montée de 140 verges, à l’aide de son fer 7. Pour le golfeur qui pratique ce sport depuis une quinzaine d’années, il s’agissait de son 2e exploit en carrière. On me rapporte que l’évènement a été dignement célébré après la partie au pavillon principal du club Alpin en compagnie de ses partenaires de jeu Philippe Galarneau, Anick Dumais et Jean Genest. À savoir si Guy s’est acheté des billets de loterie en ce vendredi 13, la réponse est non. Qui sait, il aurait peut-être dû ! Il semble qu’un club sandwich avec du riz (au lieu des frites) a fait l’affaire !

Ça promet

Photo courtoisie

Certains patientent des années avant de réaliser un trou d’un coup au golf. Ce n’est pas le cas de Sébastien Paquet, conseiller VMD pour le Groupe Ouellet-Bolduc, qui, à sa toute première année de pratique de ce sport (frustrant parfois), a réussi à placer sa balle au fond du trou numéro 13 du club de golf de Cap-Rouge, le 18 août dernier, après un puissant coup de fer 9 sur 152 verges ! Je suis prêt à parier que ce n’est certainement pas son dernier. Sur la photo, deux amis de longue date, Alain Maranda (à gauche), directeur développement des partenariats chez Dentalcorp Canada (un autre qui frappe fort), et le héros du jour, Sébastien Paquet.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 août 2020. Erin O’Toole (photo) devient le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Après des heures d’attente et trois tours de scrutin, il a finalement créé la surprise en remportant la course devant Peter MacKay, grand favori depuis le début de celle-ci.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nathalie Clark (photo), présentatrice météo, TVA Québec, 55 ans...Jennifer Abel, plongeuse canadienne, 30 ans...Isabelle Brossard, comédienne, 52 ans...Geneviève Brouillette, comédienne et actrice, 52 ans...Chris DiMarco, golfeur américain de la PGA, 53 ans...Randy Moller, défenseur avec les Nordiques de 1982 à 1989, 58 ans...François Léveillé, humoriste comédien et acteur, 69 ans...Barbara Eden, actrice américaine de télé (Jinny) 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 août 2016 : Dr. Augustin Roy (photo), 87 ans, président du Collège des médecins du Québec (CPMQ) de 1974 à 1994... 2019 : Claude Robitaille (photo), 81 ans, le père de Luc Robitaille des Kings de Los Angeles (LNH)...2017 : Jean Mathieu, 93 ans, annonceur, comédien et animateur québécois... 2016 : André Mélançon, 74 ans, réalisateur québécois à qui on doit notamment La guerre des tuques et Bach et Bottine... 2015 : Damien Boivin, premier trombone à l’Orchestre symphonique de Québec de 1978-80, enseignant au Conservatoire de musique de Québec et à la Faculté de musique de l’Université Laval... 2014 : Baronne Philippine de Rothschild, 80 ans, personnalité française du monde du vin... 2011 : Georges Lévesque, 59 ans, designer de mode québécois...