Patriots: Cam Newton préféré à Mac Jones?

Le journaliste du réseau TVA Sports Denis Casavant est persuadé que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre préféreront le quart-arrière Cam Newton au jeune Mac Jones pour la saison 2021.

C’est ce qu’il a indiqué lors de la plus récente édition de sa baladodiffusion Du champ gauche.

«Cam Newton en est à sa deuxième saison avec les Patriots et il semble encore plus à l’aise que lors de sa première campagne. [...] Il est en santé et âgé de 32 ans. L’an dernier, il a fait du bon travail au sol pendant que ça laissait à désirer par la passe. Il semble en bien meilleure position depuis le début du camp d’entraînement», a d’abord exposé Casavant.

«Je pense que chez les Patriots, on veut aller le plus loin possible avec Newton, a-t-il ajouté. On l’a vu dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes, lorsqu’on est allé chercher deux ailiers rapprochés en Jonnu Smith et Hunter Henry.»

«On voulait donner des cibles en milieu de terrain à Newton, c’est là où il est à l’aise.»

L’expert football de TVA Sports se dit tout de même impressionné par les performances de Jones pendant le calendrier préparatoire, mais il persiste et signe.

«Mac Jones représente l’avenir de l’équipe et il est évident qu’il sera le quart-arrière partant des Patriots éventuellement. Est-ce que ça sera cette année? Je ne crois pas», a-t-il clamé.

Casavant a aussi pris le temps d’analyser les performances de plusieurs équipes depuis le début des matchs préparatoires, dont les Steelers de Pittsburgh et les Bears de Chicago. Le journaliste s’est également penché sur la course au meilleur deuxième dans le baseball majeur et sur le 500e coup de circuit de Miguel Cabrera.