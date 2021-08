Subvention salariale: le Bloc demande à ses adversaires de rembourser

Le Bloc québécois demande au Parti libéral, au Parti conservateur et au NPD de rembourser les sommes qui leur ont été versées en vertu de la subvention salariale d’urgence mise en place pendant la pandémie.

Selon les données rapportées par le Bloc québécois, le Parti libéral aurait touché 1,2 million $, le Parti conservateur, 1 million $, et le NPD, 265 000 $. Tous ont arrêté de percevoir des fonds avant la fin de l’année 2020.

«Il faut montrer l’exemple. Les fonds publics appartiennent, justement, dans le cas des subventions salariales, aux entreprises qui sont en difficulté, aux OBNL, pas aux partis politiques. On parle ici du Parti libéral et du Parti conservateur, les deux partis les plus riches au Canada», a déclaré Alain Therrien, député sortant du Bloc dans La Prairie.

Yves-François Blanchet précise que son parti n’a jamais touché aux subventions salariales, et a refusé d’y toucher dès le départ.

Pablo Rodriguez apostrophé

MM. Blanchet et Therrien, entourés d’un contingent de candidats bloquistes de la région de Montréal, s’étaient déplacés dans la circonscription d’Honoré-Mercier, où siège le lieutenant pour le Québec du Parti libéral, Pablo Rodriguez.

«Est-ce que M. Rodriguez est conscient qu’il a payé ses pancartes avec la subvention salariale?», a demandé M. Blanchet.

Un salaire pour les employés

«Le NPD a fait usage de la Subvention salariale d’urgence afin de soutenir ses employés. Nous voulions nous assurer que nos employés puissent continuer de payer leur loyer et mettre du pain sur la table pendant les moments les plus durs de la pandémie», a déclaré Alexandre Boulerice du NPD.

«Ce programme était destiné aux travailleurs, c’est uniquement à cette fin que ces fonds ont été utilisés. Qu’est-ce que le Bloc fait des droits des travailleurs? Comment le Bloc a-t-il fait pour payer ses employés, lui? On le voit, le Bloc veut abandonner les travailleurs en coupant dans la PCRE.»

Le remboursement d’Erin O’Toole

Erin O’Toole avait promis, lors de la course à la chefferie du Parti conservateur l’été dernier, que les sommes reçues seraient éventuellement remboursées.

Celui-ci avait demandé dès son élection à la tête du parti de mettre un terme aux demandes.

Le Parti libéral et le parti conservateur n’avaient pas offert de réponse à nos questions au moment d’écrire ces lignes.