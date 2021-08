Un escroc du web, qui a aussi vécu des fruits de la prostitution, a été condamné

Un homme sans antécédents judiciaires qui a été «cueilli» par le Service de police de la Ville de Québec alors qu’il se trouvait en Colombie-Britannique a écopé d’une peine globale de 20 mois d’emprisonnement pour avoir vécu des fruits de la prostitution et pour avoir fraudé des dizaines de personnes.

Samuel Larouche, 29 ans, originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un véritable escroc du web.

Selon son modus operandi, le Saguenéen annonçait des objets à vendre à bon prix sur des plateformes de vente en ligne comme Marketplace ou Kijiji.

Lorsque le marché était conclu avec un acheteur, il demandait à ce qu’un paiement soit versé par transfert bancaire électronique dans un compte, qui n’était pas toujours le sien, puis il disparaissait une fois l’argent empoché.

En tout, une vingtaine de personnes ont été flouées et des groupes Facebook réunissant les victimes ont été créés pour inviter les internautes à la prudence lorsqu’ils voyaient passer les noms de Samz Larouche, de Djsammywhy2222, de Lawless Samy et de Sam Berg sur les sites de vente en ligne.

Proxénétisme

Loin de se limiter à ces activités frauduleuses, Larouche a également reconnu avoir eu de l’argent provenant de la prostitution pratiquée par sa «conjointe» et avoir fait de la publicité pour offrir les services de cette dernière.

À la fin de l’année 2019, le couple a emménagé ensemble, mais la jeune fille s’est rapidement aperçue que son conjoint n’occupait aucun emploi.

Comme les «copines» des amis de Larouche baignaient dans le monde de la prostitution, ce dernier a proposé à sa conjointe de faire de même. Et si, au début, elle ne s’est pas montrée intéressée, elle a fini par accepter de s’y adonner les week-ends seulement, mais Larouche lui a rapidement fixé des rendez-vous en semaine également.

«Il va agir à titre de chauffeur, de protecteur et va gérer les rendez-vous avec les clients. L’argent est remis à l’accusé pour pouvoir payer les dépenses de couple et ses dépenses personnelles», a fait savoir la poursuivante, Me Martine Savard.

Larouche a également contrôlé les comptes bancaires de sa conjointe et commis plusieurs fraudes par l'intermédiaire de ces derniers.

Il a également demandé et reçu 12 000$ de Prestation canadienne d’urgence (PCU) au nom de la jeune femme.

Comme il est détenu depuis son arrestation, il lui reste douze mois à purger parmi les 20 mois imposés dans le cadre de la peine.