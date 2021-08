Un Montréalais se découvre un frère et une sœur à 57 ans

Inconsolable après la mort de son père adoptif, un Montréalais de 57 ans a pu renouer avec la joie de vivre grâce à ses retrouvailles avec sa sœur biologique.

« La première année que mon père adoptif est décédé, ça a été l’horreur », témoigne André Roy, qui a été son proche aidant jusqu’à la fin.

Avant de mourir, son paternel lui a demandé de retrouver sa famille biologique « pour ne pas [qu’il] se retrouve tout seul », se remémore-t-il, des sanglots dans la voix.

À cette époque, M. Roy ne disposait que de quelques informations sur sa mère.

Elle l’avait eu à 35 ans, elle pesait 110 lb, elle mesurait 5 pi et 2 po, elle avait les yeux et les cheveux bruns, récite-t-il par cœur. Elle était morte jeune, d’un cancer du poumon.

L’adopté avait bien déposé une demande pour connaître son nom en 2018, dès l’entrée en vigueur de la loi 113 sur l’adoption, mais était sans nouvelles depuis.

Par un concours de circonstances, il a fait la rencontre de Francine (nom fictif) l’été dernier, une Columbo spécialisée dans la recherche de proches d’enfants adoptés (voir autre texte plus bas).

« Comme gagner à la loterie »

Vingt minutes après que le quinquagénaire eut accepté son coup de main, l’enquêtrice en herbe lui apprenait le nom de sa mère : Louise Fauteux.

Et deux semaines plus tard, M. Roy rencontrait pour la première fois son frère biologique, à Boucherville, sur la Rive-Sud.

« Le 29 juillet 2020, jour pour jour à la date du décès de mon père adoptif, j’ai eu la confirmation [du Centre jeunesse] qu’on était frères », se rappelle-t-il avec émotion à l’idée d’avoir tenu promesse.

Il s’est aussi découvert une sœur « anglophone et extraordinaire », du nom de Penny Boulianne, rencontrée à la mi-août.

« Disons que depuis, c’est la joie », admet l’ancien clinicien en soins infirmiers.

Mme Boulianne, rencontrée à Boucherville en compagnie de son grand frère, partage son enthousiasme.

« C’est comme gagner à la loterie ! » s’exclame-t-elle.

Des Ressemblances

Les ressemblances dans la fratrie sont d’ailleurs indéniables.

M. Roy et Mme Boulianne s’amusent à les énumérer : tous deux ont les jambes de leur mère, un sens de l’humour identique, etc.

La femme adoptée dit avoir toujours été persuadée d’avoir des frères et sœurs biologiques, ce que sont venues confirmer des informations à son dossier en 1995.

À l’origine, elle avait entamé des démarches pour pouvoir connaître ses antécédents médicaux, qui auraient pu expliquer certains de ses problèmes de santé.

Comme plusieurs personnes adoptées, elle aimerait d’ailleurs que l’accès à ces informations fondamentales soit simplifié.

LA LOI 113 EN BREF

Un enfant adopté peut connaître le nom de ses parents et leurs coordonnées, à moins que ceux-ci aient inscrit un veto.

Cela s’applique aussi si le parent biologique est décédé depuis au moins un an, et ce, même s’il a exprimé le désir de rester anonyme de son vivant.

300 000 orphelins adoptés entre 1920 et 1970 sont concernés.

Ce n’est pas facile de retrouver ses proches biologiques

Le milieu de l’adoption fondait de grands espoirs dans la loi 113, mais déplore que les démarches des personnes adoptées pour connaître l’identité de leurs proches biologiques soient si complexes et parfois interminables.

Caroline Fortin

Mouvement Retrouvailles

« On mange un steak et on est capables de savoir d’où il vient. Et en tant que personne adoptée, tu ne peux pas ? » demande la présidente du Mouvement Retrouvailles, Caroline Fortin.

Pour ceux qui cherchent leurs origines, il est effectivement compliqué, voire impossible d’obtenir certaines informations pourtant inscrites dans le dossier que détient le gouvernement à leur sujet.

L’identité de leur père, par exemple, n’est que rarement divulguée aux requérants, à moins que celui-ci ait été officiellement identifié.

Ignorance

Le Mouvement Retrouvailles considère que taire l’identité du géniteur de peur qu’elle soit inexacte va à l’encontre de l’esprit de la loi 113, censée faciliter les démarches de réunions.

Retrouver un frère ou une sœur n’est guère plus aisé.

La demande de retrouvailles doit provenir des deux côtés pour que la fratrie puisse être réunie. Or, un grand nombre de personnes ignorent que leurs parents ont mis un enfant en adoption, rappelle Mme Fortin.

Aux grands maux

Les adoptés sont nombreux à se tourner vers des méthodes alternatives pour retrouver leurs parents, comme les avis de recherche en ligne ou même les tests d’ADN.

Ce fut le cas d’André Roy, qui a commencé ses démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en juin 2018, mais qui n’avait toujours pas reçu de réponse deux ans plus tard.

L’homme de 57 ans a finalement retrouvé une partie de sa famille biologique grâce à une Columbo (voir autre texte ci-bas).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi 113 en 2018, le gouvernement n’a pu fournir de réponse qu’à 7421 des 22 009 enfants adoptés qui ont demandé à connaître le nom de leur mère ou de leur père biologique, selon des chiffres divulgués par le MSSS.

« Une demande de retrouvailles, ce n’est pas un caprice ! » s’indigne André Roy.

La Columbo des adoptés

Photo courtoisie

Mi-détective, mi-fée marraine, une bénévole aide les enfants adoptés à retrouver leurs proches depuis 30 ans.

Depuis le temps, Francine (nom fictif) estime avoir réuni entre 200 et 300 familles biologiques.

Des enfants, des mères, des pères, des sœurs, des frères, des tantes, des oncles, des neveux et des nièces...

10 minutes ou 25 ans

« J’en ai trouvé en 10 minutes comme j’en ai trouvé en 25 ans. Si c’est pas une Tremblay, c’est toujours plus facile », confie en riant la sexagénaire, pour qui ces enquêtes sont un hobby.

« Au lieu de faire mon jeu de patience, je fais de la recherche », résume-t-elle.

Dans le milieu, les personnes comme elles sont surnommées des Columbo, comme le célèbre inspecteur de la série américaine, mais aussi comme les recherchistes de Claire Lamarche, lorsqu’elle animait l’émission Retrouvailles.

Souvent, ces enquêteurs amateurs disposent d’une information parcellaire sur la personne à retrouver, comme l’âge de la mère à la naissance de son enfant ou sa date de décès.

Forts de ces indices, ils éplucheront aussi bien les registres de mariage que les annuaires, les avis de décès ou les nombreux sites de généalogie à la recherche d’un nom qui concorde selon les dates.

Dans les années 1990, Francine se rendait même en autobus jusqu’à Montréal pour consulter les microfilms de la Bibliothèque nationale.

« Je les déroulais un par un pour chercher les noms », se rappelle-t-elle.

Aujourd’hui, elle consacre une quarantaine d’heures par semaine à ses recherches, surtout à partir de son iPad.

« Si vous me [voyiez] travailler, vous diriez : “comment elle fait pour démêler tout ça ?” C’est des adons, de la recherche et beaucoup d’analyse », laisse entendre Francine.

Il existe plusieurs Columbo québécois, mais la présidente du Mouvement Retrouvailles, Caroline Fortin, confirme qu’on a bel et bien affaire à une « perle » en la personne de Francine.

Modeste, celle-ci refuse pourtant qu’on révèle publiquement son identité.

« Je préfère travailler derrière le rideau. Moi, ma récompense, c’est quand j’assiste à la rencontre [entre enfants adoptés et parents biologiques] », insiste-t-elle.