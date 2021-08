Une rentrée 2021 au Saguenay-Lac-Saint-Jean pleine de défis

C'était le premier jour de classe pour plusieurs cégépiens du Québec lundi. La rentrée 2021 apporte son lot de défis autant pour les directions d'établissements que pour les étudiants.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le manque de logements étudiants se fait toujours sentir. Si le problème était réglé à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), il revient de plus bel, à une semaine de la rentrée cette fois.

Sept étudiants internationaux, qui arriveront sous peu, n'ont toujours pas trouvé d'appartement,

«Les permis d'études sortent au compte-goutte alors les étudiants internationaux arrivent les uns après les autres donc le problème risque de s'étirer probablement même après la date du début de la session», a indiqué la directrice des communications à l'UQAC, Marie-Karlynn Laflamme. La rentrée se fera officiellement le 30 septembre.

Le Collège d'Alma, qui accueille plusieurs étudiants de l'extérieur, vit aussi ce casse-tête.

Avec le taux d'inoccupation très bas et le nombre d'inscriptions à la hausse, le problème risque d'être récurrent.

«On regarde des concepts de pension, mais peut-être plus quelque chose d'intergénérationnel où nos étudiants pourraient accompagner ou être présents dans la vie de personnes plus âgées en échange du gîte par exemple. Sinon, on a aussi, dans nos cartons, un projet de résidence étudiante», a expliqué le responsable des communications au Collège d'Alma, Frédérick Tremblay.

L’administration en profite aussi de la rentrée pour vacciner les étudiants de l’institution scolaire.

Les Cégeps de Saint-Félicien, de Jonquière et de Chicoutimi tiennent aussi une clinique de vaccination mobile qui sera présente jusqu'à mercredi et jeudi, dépendamment des endroits.

Grâce à la vaccination, l'action est de retour pour la première fois depuis plus d'un an dans les couloirs.

«On est content d'avoir une rentrée presque normale je dirais. Mais nos défis sont de l'ordre de deux. Faire en sorte que la rentrée soit le plus normale possible et l'autre défi c'est de faire en sorte également, compte-tenu du contexte, que notre milieu soit sécuritaire», a précisé le directeur des études au Cégep de Jonquière, Mario Julien.

De l'animation et des concours attendaient les étudiants pour cette première journée. Mardi, un chansonnier doit sillonner les rues autour du Cégep pour mettre de l'ambiance et mercredi, une soirée ciné-parc est organisée en collaboration avec le Festival Regard.