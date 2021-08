Will Prosper fait notre année!

Jeudi dernier, le nouveau numéro du magazine Véro sortait en kiosque, avec ce descriptif : « Notre numéro d’automne sur le thème OSER ÊTRE SOI avec 10 personnalités qui ont fait notre année, en nous faisant rire, réfléchir ou avancer ».

Parmi ces personnalités photographiées à la une, on retrouve... Will Prosper !

Or, le même jour, Le Journal dévoilait que « Will Prosper a dû démissionner de la GRC en 2001, soupçonné d’avoir laissé fuiter des infos au profit de membres de gang de rue sous enquête pour meurtre ».

Un magazine se prépare des mois à l’avance. Reste que c’est ce qu’on appelle en chinois un mauvais timing.

PROSPER BLOQUÉ ?

Dans la courte entrevue avec Will Prosper dans le magazine, la moitié de son intervention est une position de victime.

« J’ai grandi dans Montréal-Nord et j’ai vu les gens se battre pour s’en sortir. Je souhaite que les enfants de la communauté puissent avoir le même type d’aspirations que les enfants d’autres quartiers. C’est pour ça que je me bats, en fait.

J’ai tellement été bloqué, plus jeune. Je voulais faire des films quand j’étais ado, mais il n’y a jamais eu un enseignant ou un réalisateur invité dans la classe pour me dire que je pouvais faire ça dans la vie. J’ai donc 10-15 ans de retard dans ma carrière de documentariste, car je n’étais juste pas au courant de cette option-là. »

Heu... pardon ? Will Prosper veut nous faire croire qu’en vivant au Québec, juste parce qu’il vivait dans un milieu difficile, il n’a jamais été exposé à des documentaires ? Il n’avait pas la télé, n’écoutait pas la radio, ne lisait pas de livres ou de journal ? Comment pense-t-il que des cinéastes venant de milieu modeste, comme Jean-Claude Lauzon par exemple, ont su qu’ils pouvaient faire du cinéma dans la vie ? Ça veut dire quoi « pas au courant de cette option-là »? Il vivait dans un vase clos ?

Capture d’écran, Magazine Véro

Prosper se plaint d’avoir été bloqué comme si les écoles de Montréal-Nord refusaient sciemment d’exposer leurs élèves à la culture !

Quand il dit qu’il a eu 10-15 ans de retard dans sa carrière de documentariste, ça veut dire qu’au lieu de faire son premier film à 27 ans, il aurait dû être capable de le faire à 17 ou à 12 ans ?

Will Prosper est un obsédé de la victimisation. C’est sa marque de commerce. Mais nous faire croire que l’école de quartier l’a empêché de devenir le cinéaste qu’il aurait pu être, c’est ahurissant !

Ô TOI, WILL

Vous avez vu le poème que le « Collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire » a publié samedi sur Facebook ? C’est une création de Jeanne-Marie Rugira, sous le titre : Solidarité avec le militant Will Prosper.

« Je suis Will Prosper, Je suis un québécois debout, Je suis un enfant de ce pays et de son peuple, Je suis un cinéaste militant, petit frère de Pierre Falardeau, Je suis le frère de Malcom X, de Martin Luther King et de Nelson Mandela, Je suis un homme juste, Je suis un intègre, Quoi qu’en disent, Quoi qu’en pensent, Ceux qui tremblent quand je me lève ».

Je ne savais pas que QS faisait maintenant dans la poésie !