HARDY, Claude



À l'hôpital régional de Portneuf, le 1er août 2021, à l'âge de 71 ans et 7 mois, est décédé monsieur Claude Hardy, époux de dame Marjolaine Robitaille, fils de feu monsieur Raymond X. Hardy et de feu dame Albertine Trudel. Il demeurait à Saint-Raymond.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, monsieur Hardy laisse dans le deuil ses enfants adorés: Claudia (Patrick Beaupré), Martin (Marie-Christine Hogues, ses enfants: Baptiste, Clarence et Marion Morand) et Amélie (Simon Jégou); ses petites-filles adorées: Julianne, Charlyne, Jeanne et Jasmine; ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Annette Moisan), feu Fernande (feu Delphis Moisan), feu Léo (feu Lorraine Paquet), feu Jeannette (feu Lionel Leclerc), feu Roger (Adrienne Moisan), Simone (feu Georges Beaupré), Maria (feu Robert Beaupré), Jean-Paul (feu Réjeanne Beaupré), Lorraine (feu Gilles Hamel), feu Monique (feu Gilles Ouellet), Huguette (André Paquet) et Henriette (Jean-Luc Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: Gilles (Louise Cantin), feu Alban (Francine Bouchard), Réjeanne (Marcel Nadeau), Anne-Marie (feu Yves Vézina), Patricia, Anita (Simon Noreau), Ginette (Pierre Gingras) et Henri-Jean (Rina Marcotte); sa filleule Nancy Dion et son filleul Marc Voyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de CLSC, M. Claude Thibault, Dre Lauréanne Goulet-Plamondon et le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Leucan pour sa petite-fille Jeanne. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des funérailles et via leur site web : https://www.leucan.qc.ca/fr/