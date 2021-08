Blanchet croit au potentiel «écologique» du troisième lien

Se disant «neutre» par rapport au mégaprojet du troisième lien à Québec jusqu’ici, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a affiché pour la première fois de la campagne une position qui y semble favorable.

«Je vais vous faire une confidence. J’aurais aimé ça être dans le projet et qu’on me dise : ‘’es-tu capable de me rendre ça le plus écologique possible?’’ Parce que je suis convaincu que ça peut l’être. Et que Québec est parfaitement conscient que ce projet-là a un potentiel positif en termes d’environnement», a déclaré M. Blanchet. Il a toutefois réitéré qu'Ottawa doit répondre à la demande de Québec et défrayer 40 % des fonds pour le mégaprojet sans y attacher de condition.

M. Blanchet était de passage dans la grande région de Québec, mardi, pour courtiser une région où se trouve la majorité des châteaux forts conservateurs de la province.

En se mettant dans la peau d’un habitant de Lévis ou de Montmagny, le chef bloquiste s’est dit «sensible aux arguments de la rive sud de Québec», car le projet permettrait «de couper une heure de route» au trajet vers le centre-ville, «que je le fasse avec du transport collectif, que je le fasse avec mon auto».

Le troisième lien est dénoncé par l'ensemble des organisations écologistes au Québec.