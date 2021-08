Comment perdre du poids sans se fatiguer?

Comme plusieurs de vos lecteurs et lectrices j’imagine, j’ai un peu trop mangé et consommé d’alcool pendant la réclusion occasionnée par la pandémie. Habillée en mou pendant plusieurs mois, ces kilos en trop ne me dérangeaient pas trop. Mais maintenant qu’on sort, qu’on rencontre du monde et qu’on retourne au bureau dans nos beaux habits, je pète dans mon linge et je déteste ça. Comme je ne suis pas assez riche pour me refaire une garde-robe, je dois me mettre à l’exercice, même si j’ai toujours détesté ça. Mes enfants veulent que j’aille courir avec eux, mais mes jambes ne me le permettent pas. Tout comme je répugne à m’inscrire dans un gym parce que je déteste ça. Que me reste-t-il comme solution ?

Monique

La marche est un excellent exercice à la condition de la faire à un bon rythme, au moins 30 minutes par jour ,pour un minimum d’au moins 150 minutes par semaine. Mais comme vous voulez perdre un peu de poids, dites-vous qu’en marchant tous les jours 30 minutes et plus, vous donnez un effet cumulatif à votre exercice. Ce qui ne peut que maintenir une éventuelle perte de poids ainsi que faire baisser votre tension artérielle. Que du positif !