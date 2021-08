Demi-Marathon de Lévis: près de 5000 coureurs au total

L’organisation du Demi-Marathon de Lévis s’attend à accueillir près de 5000 participants durant le prochain weekend pour le premier événement Je Cours QC tenu en présentiel depuis 2019.

La compétition se déroulera en bordure du fleuve Saint-Laurent et près de 3000 personnes prendront le départ à la course de 21,1 kilomètres. Également, la Course des Jeunes - 2 km affiche complet, tandis que d’autres coureurs défieront des parcours de 5 ou 10 km. Selon un communiqué émis mardi, les inscriptions à l’épreuve de 21,1 km sont en hausse de 7 % et à un sommet jamais enregistré jusqu’ici.

«Quelle joie de constater qu’après une trop longue pause d’événements de course à pied, la popularité du Demi-Marathon de Lévis se fait toujours sentir, a affirmé Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev, par voie de communiqué. On constate que le parcours rapide de cette course demeure apprécié de tous et que les magnifiques prises de vue sur certains des plus beaux atouts de Lévis, le Saint-Laurent et Québec continuent de charmer les coureurs.»

La course de 21,1 km fera également office de championnat québécois dans le cadre de la Coupe Québec Viens Courir, une initiative de la Fédération québécoise d’athlétisme.

L’an dernier, la Corporation Événements Course de Québec et son producteur délégué Gestev ont été forcés d’annuler toutes les courses en présentiel de la saison 2020 de Je Cours Qc en raison de la pandémie.

