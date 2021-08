Des édifices fédéraux convertis en logements résidentiels

Des édifices publics du gouvernement fédéral seront convertis en logements résidentiels pour «aider à résoudre partiellement la crise du logement» à Québec et au pays, a promis le candidat libéral sortant de Québec Jean-Yves Duclos.

La vocation de certains édifices fédéraux, et même privés, est appelée à changer, selon le président du Conseil du Trésor, qui en a fait l’annonce aujourd’hui lors d’une conférence de presse à la Place Limouloise, en compagnie de plusieurs autres députés et candidats libéraux.

M. Duclos affirme que le gouvernement a déjà «commencé à réviser la vocation» de certaines bâtisses afin de voir «s’il y en a qui sont excédentaires». «Et il va y en avoir au cours des prochaines années, en raison des changements technologiques, dont le télétravail», a-t-il précisé.

«Vous savez, il y a plus que la moitié des fonctionnaires fédéraux qui travaillent en dehors de la capitale nationale, donc en dehors d’Ottawa et de Gatineau, et ça fait beaucoup d’espaces à bureaux qui pourront être utilisés, dans certains cas, pour des logements résidentiels.»

Des édifices de Québec?

Il est toutefois trop tôt, dit M. Duclos, pour dire quels édifices fédéraux seraient convertis.

«À Québec il y a plusieurs édifices fédéraux et il faudra voir lesquels de ces édifices fédéraux pourraient, au cours des prochaines années, aider à résoudre partiellement la crise du logement», a précisé le député de Québec.

Les édifices commerciaux privés sont aussi visés par cette initiative. «Certains de ces édifices ne seront plus aussi utiles dans les centres-villes pour héberger ces entreprises. On va les aider à les convertir, si c’est approprié, en logements résidentiels, pour faire vivre nos centres-villes partout au pays.»