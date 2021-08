Football collégial: des Faucons à la mémoire longue

La dernière saison de football des Faucons de Lévis, en 2019, est très loin dans la mémoire collective des gens. Une fiche d’un gain et de huit échecs, plusieurs leçons de football reçues et une exclusion des séries éliminatoires. Pour les vétérans de l’équipe, cette longue saison a servi de motivation pendant la longue pause du football et elle n’a pas été oubliée par ceux qui l’ont vécu.

«Nous étions très jeunes lors de cette saison et notre groupe a beaucoup maturé depuis. Il y a eu l’intégration de bonnes recrues à l’équipe et nous sommes prêts à avoir du succès», mentionne l’ailier rapproché François Giguère-Lacasse.

Un commentaire qui résonne auprès de ses coéquipiers de troisième année.

«Nous avons également instauré une ligue intraéquipe pendant la pandémie en respect des règles sanitaires. On a appelé ça le Mega Bowl et cela a permis à beaucoup de joueurs de prendre de l’expérience et de voir du temps de jeu. Chaque semaine, on faisait nos équipes et on jouait. Ç’a été très bon pour l’esprit d’équipe», explique le joueur de ligne défensive Zaac Leclerc.

Défensive revampée

L’unité défensive a fait des pas de géant durant la longue période d’inactivité, selon l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard.

«Je pense que nous avons maintenant une solide défensive. Le maraudeur Ndéki Garant, le secondeur Marc-Antoine Lacroix et le joueur de ligne défensive Zaac Leclerc sont les trois piliers sur lesquels on va s’appuyer. On possède beaucoup de vitesse.»

L’unité offensive a souvent dicté le destin de la formation lévisienne dans le passé. Toutefois, le pilote est convaincu qu'elle est mieux équilibrée pour la saison qui arrive.

«Notre offensive n’a pas changé et je suis confiant de la voir être en mesure de marquer des points. Nous affectionnons encore un tempo rapide en attaque, et compter sur un quart de quatrième année comme Justin Quirion est une police d’assurance», avoue le pilote, qui mentionne être à l'aise avec le congé additionnel de son équipe à la première semaine d’activités du football collégial.

Objectif réussi

Une lacune que Bouffard était très heureux d’avoir comblée avec le recrutement est le nombre d’athlètes dans sa formation.

«On a toujours eu un petit nombre de joueurs dans le passé et je suis très heureux de pouvoir compter sur 74 athlètes pour la prochaine saison. Comme tous les clubs, il y a plusieurs nouveaux visages, mais on a finalement la profondeur qu’on désire. Je crois également que nos vétérans ont le couteau entre les dents, et ils vont tirer les plus jeunes vers le haut.»

Couteau suisse

Il est plutôt rare qu’un entraîneur collégial donne le nom d’un ailier rapproché dans les joueurs à surveiller de sa formation, mais c’est le cas chez les Faucons avec François Giguère-Lacasse. Un joueur qui prend plaisir à jouer dans toutes les facettes du football.

«Je suis un athlète polyvalent et je n’ai pas nécessairement besoin du ballon pour me sentir valorisé. Je fais ma part et les résultats de l’équipe sont le premier facteur d’importance. On a juste hâte de jouer au football.»

Justin Quirion confiant pour sa dernière saison collégiale

Photo Jean Carrier

Peu de formations collégiales ont le luxe de compter sur un pivot de quatrième année pour mener leur offensive sur le terrain. Il suffit de passer quelques instants avec le quart-arrière gaucher Justin Quirion, calme et posé, pour s’apercevoir qu’il est en plein contrôle de ce qui se passe sur le terrain.

«Mon rôle a augmenté de façon importante dans la dernière année. Je connais très bien le cahier de jeux et j’ai une excellente relation avec notre coordonnateur à l’attaque, qui me fait pleinement confiance. Je passe maintenant plus de temps à expliquer les subtilités de notre système aux plus jeunes.»

Des responsabilités accrues qui ne dérangent pas le moins du monde le principal intéressé.

«Je pense qu’en 2019, le leadership dans l’équipe a fait cruellement défaut. C’est quelque chose qui ne peut pas arriver cette saison et je ne suis pas seul dans cette tâche. Tous les vétérans veulent performer et sont prêts à montrer ce qu’il faut faire pour réussir. C’est la façon de procéder chez les Faucons.»

Passeur naturel

Quirion n’est pas le prototype de quart ultra-mobile qui fait souvent fonctionner à merveille le spread offense que les Faucons adorent. Le vétéran a cependant d’autres outils dans son sac.

«Je suis capable de courir, mais je suis plus un quart qui aime faire du dommage de la pochette. Je suis calme, j’essaie d’impliquer tout mon monde et de bien faire mes lectures. Je crois simplement en mes aptitudes.»

Même si le pivot n’a pas vu énormément d’action depuis son arrivée chez les Faucons, l’ancien joueur des Dragons de la polyvalente Saint-Georges refuse de se mettre de la pression additionnelle sur les épaules.

«C’est certain qu’on ne me connaît pas beaucoup et qu’une bonne saison aiderait mon recrutement universitaire. Cependant, mon plan est de prendre la saison jeu par jeu même si ça fait cliché. Je ne vois pas pourquoi je serais nerveux, c’est tellement un soulagement de pouvoir faire le sport qu’on aime.»