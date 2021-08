Interdiction d’arrosage sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Québec

En raison du temps sec qui sévit présentement et dans le but de préserver les réserves en eau potable, la Ville de Québec décrète, à compter d’aujourd’hui, l’interdiction d’arrosage et d’utilisation de l’eau potable à des fins de nettoyage, d’arrosage et de remplissage des piscines.

Cette interdiction est en vigueur sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Québec, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

«En raison du manque de pluie, le niveau de l’eau dans les rivières est très bas», a souligné le maire de Québec, Régis Labeaume qui a qualifié la situation d’exceptionnelle.

Les activités suivantes sont interdites :

le lavage des véhicules, le nettoyage d’un stationnement et de son allée d’accès ainsi que du revêtement extérieur des maisons;

l’arrosage des pelouses, tant manuellement qu’au moyen d’un système d’arrosage automatique ou souterrain;

le remplissage des piscines.

Les personnes récalcitrantes s’exposent à des amendes pouvant aller de 150$ à 1000$.

Une surveillance régulière du respect de la réglementation sera effectuée.

L’utilisation de l’eau potable est permise temporairement pour :

l’arrosage manuel des potagers, des jardins, des boîtes à fleurs, des plates-bandes et des arbustes en soirée seulement;

le remplissage d’une nouvelle piscine pour la mise en forme et le maintien de la toile, en se limitant toutefois à un maximum de 30 cm d’eau dans la partie la moins profonde;

l’arrosage d’une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, aux heures prévues au règlement.

Cet avis sera en vigueur jusqu’au retour des précipitations.

Tant que la région de Québec sera sous l’effet d’un avis de chaleur accablante, il est permis d’utiliser de l’eau potable pour se rafraichir, et ce, de façon raisonnable en termes de quantité et de durée. Les jeux d’eau municipaux demeurent accessibles.

Par ailleurs, la Ville maintient ses activités de nettoyage de rue seulement dans les secteurs présentant des enjeux de salubrité, notamment dans les quartiers centraux, ou de santé publique.

