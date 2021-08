Victoire des vétérans à Rimouski

RIMOUSKI | Les vétérans des Remparts ont eu le dessus sur ceux de l’Océanic, dans un gain sans équivoque de 7 à 1 des hommes de Patrick Roy, mardi soir devant quelques centaines de personnes au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

« Nous savions que ce ne serait pas facile contre les Remparts, qui ont une défensive aguerrie. Nous pouvons mieux faire. Notre relance de l’attaque doit être meilleure. Nous avions deux gardiens qui faisaient leur début dans la LHJMQ », a analysé le directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les Remparts ont dominé la première période d’un bout à l’autre, inscrivant trois buts sur 10 tirs face au gardien recrue de l’Océanic, Cédric Massé, qui semblait manquer d’assurance à quelques reprises. Les visiteurs ont ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu.

Brandon Bays a complété la mise en scène de Karl Vaillancourt et de Pier-Étienne Cloutier. En milieu d’engagement, les hommes de Patrick Roy ont marqué deux fois en 25 secondes.

En avantage numérique, Nathan Gaucher a pris le retour du tir de Charle Truchon qui avait frappé le poteau pour battre le gardien Massé.

Ensuite, Andrew Alfonso a été laissé fin seul dans l’enclave et il a fait mouche d’un tir précis.

L’Océanic montre des dents en 2e

Après un but d’Andrew Gweon en début de deuxième, l’Océanic a montré des dents, notamment lors d’un avantage numérique, mais le gardien des Remparts a refusé de céder face aux salves des Mathieu, Soucy, Verreault, Dumoulin et Brunet qui ont bourdonné pendant plus d’une minute en territoire adverse.

Les Remparts sont revenus avec un autre but en deuxième moitié de période. Ils ont profité d’un double avantage numérique dès l’entrée en scène du gardien de but Gabriel Robert pour finir par le battre sur un jeu de passe parfait complété par un tir sur réception de Brendan Bays. L’Océanic a dominé 12 à 9 au chapitre des tirs au but en deuxième, mais le gardien Rousseau a été très solide.

Les Remparts ont ajouté deux buts en troisième, soit le deuxième du match d’Alfonso et celui du vétéran James Malatesta. Alexandre Lefebvre a évité le jeu blanc en fin de match, sur des passes de Brunet et Pearson.

La formation de l’Océanic comptait 10 vétérans de l’an dernier et trois des quatre choix de première ronde du dernier repêchage. Les Remparts avaient également une dizaine de vétérans en uniforme.

Les deux mêmes équipes s’affrontent de nouveau mercredi, mais cette fois à Québec.