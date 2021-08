Le «désir de servir» les gens de sa ville a convaincu Paul-Christian Nolin

L’ancien attaché de presse de Régis Labeaume, Paul-Christian Nolin, a écarté une candidature aux élections fédérales pour se présenter comme conseiller municipal dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, où il envisage pouvoir réellement servir les gens de son quartier.

«Tu peux sortir le gars du municipal, mais tu ne peux pas sortir le municipal du gars», a lancé mardi le nouveau candidat d’Équipe Marie-Josée Savard lors de sa présentation officielle.

Paul-Christian Nolin ne s’en cache pas, les libéraux de Justin Trudeau souhaitaient qu’il se présente à l’élection de cet automne, lui qui dit avoir été approché «très rapidement». Il agissait depuis 18 mois comme conseiller du lieutenant québécois des libéraux, Pablo Rodriguez.

«Je n’étais pas intéressé à passer une partie de ma vie à Ottawa. En même temps, la santé de mes parents s’est un peu dégradée au cours des derniers mois et ça nécessite un peu plus d’attention et je ne me voyais pas aller à l’extérieur», a souligné le principal intéressé pour expliquer sa décision.

Proximité

La possibilité de servir au quotidien les habitants du quartier Saint-Roch, qu’il habite depuis 20 ans, et du quartier Saint-Sauveur, l’allumait aussi beaucoup.

«Au cours de la dernière année, le contact avec les gens m’a beaucoup manqué. [...] Les dossiers que j’ai eu à traiter, qui étaient très importants, n’étaient pas ceux animaient les citoyens de mon quartier, de ma ville. J’ai voulu me rapprocher de ces préoccupations», explique M. Nolin.

Parmi ces enjeux, le tramway vient en tête de liste alors que le quartier vit d’importants bouleversements. Paul-Christian Nolin, qui se dit lui-même utilisateur du transport en commun, appuie évidemment le projet, mais dit comprendre les critiques de certaines personnes envers les désagréments liés aux chantiers.

«Ce que vivent les gens, je le vis comme eux, au quotidien. J’ai de la poussière chez moi, il y a du bruit, mais c’est comme ça qu’une ville se transforme, s’améliore et se développe», insiste le candidat, qui évoque toutefois certaines réserves pour la sortie du troisième lien dans le quartier.

«On attend vraiment quelque chose de concret par rapport à ce qui va déboucher dans Saint-Roch. [...] Ce qu’on entend jusqu’à maintenant est vraiment préoccupant pour le quartier», a ajouté M. Nolin.

Appui de Labeaume

Paul-Christian Nolin, même s’il n’a jamais été élu, est un vétéran de la politique municipale à Québec. Il a travaillé pour l’opposition alors que Jean-Paul L’Allier était maire et a été un des plus fidèles collaborateurs de Régis Labeaume, qui a eu des bons mots pour lui mardi.

«C’est une superbe candidature. [...] Ça démontre bien la force de Marie-Josée. D’aller chercher des candidats, des candidates, ce n’est pas simple. Convaincre un Paul-Christian Nolin de se présenter, pour elle, c’est un coup fabuleux», a fait remarquer le maire, garantissant son vote à son ancien acolyte.

Et même s’il a promis de rester à l’écart de la campagne électorale, le maire a dit : «Oui, mais on peut magasiner ensemble sur la rue Saint-Joseph ou sur la rue Saint-Vallier. Je le ferai pour Paul. Paul, ce n’est pas pareil. C’est un ami.»

M. Nolin a également œuvré auprès de la mairesse Andrée P. Boucher, pour qui il a eu une pensée bien spéciale mardi.

«Elle décédait il y a 14 ans aujourd’hui. Pour moi c’est beaucoup d’émotions», a-t-il confié, la gorge nouée. «Elle s’était beaucoup investie pour ouvrir la voie aux femmes en politique et je pense qu’elle serait très fière de voir quelqu’un comme Marie-Josée Savard prendre le relais et briguer la mairie de Québec».

Pour Marie-Josée Savard, cette candidature de Paul-Christian Nolin représente un ajout de taille alors que ce dernier, fort de toute cette expérience, est bien au fait des rouages de l’appareil municipal.

«Paul-Christian, c’est la mémoire. C’était ma référence et ça restera ma référence d’une certaine façon», a souligné la cheffe qui a insisté sur le fait que «tu as besoin d’un Paul-Christian Nolin quand tu rentres à l’Hôtel de Ville».

Face à un ancien collègue

Dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, le candidat sera notamment opposé à un ancien collègue en Pierre-Luc Lachance, qui avait largué Équipe Labeaume lors du dernier mandat. Paul-Christian Nolin a précisé mardi que cette annonce avait d’ailleurs quelque peu réveillé sa fibre partisane.

«Quand Équipe Labeaume a perdu ce conseiller, j’avais quand même eu un petit appel de la nature. Je m’étais dit que ce serait le fun de vivre cette aventure, mais jamais je n’aurais sollicité qui que ce soit moi-même», a-t-il raconté.

– Avec la collaboration de Diane Tremblay

