Le prix à la pompe plus cher dans l’Est-du-Québec

Les stations d’essence de l’Est-du-Québec seraient plus gourmandes qu’ailleurs dans la province selon CAA-Québec.

Pour eux, le coût plus élevé du litre d’ordinaire s’explique par les marges au détail des stations-service locales.

Le prix de l’essence se vend autour de 1,39 $ sur la Côte-Nord alors que le prix plancher fixé par CAA-Québec est de 1,34 $. Ce qui représente 5 sous de plus par litre à la pompe. Au Bas-St-Laurent, les automobilistes paient encore plus cher. Le litre d’ordinaire se vend environ 1,44 $ alors que le prix réaliste serait plutôt de 1,36 $ selon l’organisme sans but lucratif. Une différence de 8 sous par litre.

CAA ne croit pas que les prix à la pompe devraient augmenter au cours des prochaines semaines. Mais l’organisme n’écarte pas complètement cette hypothèse non plus.