Victoire à l’arraché des Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi l’ont emporté 3-2 aux dépens du Drakkar de Baie-Comeau, mardi soir, au Centre Georges-Vézina. Cette fois, les tirs de barrage ont été nécessaire pour départager les deux rivaux. Les Sags ont pour l’instant une fiche de deux victoires et une défaite, depuis le début des matchs préparatoires.

«C’était décevant les deux premières périodes. On n’avait pas beaucoup de joueur qui compétitionnait. Après la deuxième période, on s’est dit que peu importe le niveau que tu joues, il faut que tu te donnes et que tu gagnes tes un contre un. On avait seulement 20% de nos uns contre un gagnés après deux périodes», a avoué l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, après la rencontre, visiblement déçu du début de match de ses joueurs.

La première période en a été une de gardien. Les gardiens Sergei Litvinov du côté saguenéen et Olivier Ciarlo chez les Nord-Côtiers ont frustré à maintes reprises les attaquants adverses.

La troupe de Jean-François Grégoire n’a toutefois pas attendu bien longtemps pour jouer les troubles fêtes en deuxième. Près de deux minutes après le début de la période, Xavier Fortin a déjoué la vigilance du gardien russe, Sergei Litvinov, pour faire 1-0 Baie-Comeau. Le Drakkar a ensuite creusé l’écart en milieu de deuxième pour porter le pointage à 2-0.

Il ne fallait pas compter Chicoutimi pour battu

«En troisième, on a commencé à compétitionner. On a commencé à remporter nos batailles partout sur la glace. Ce n’est pas étrange que ces gars-là aient réussi à aller chercher la victoire», a déclaré, Yanick Jean, tout de même heureux du résultat final.

En troisième, c’était au tour de Chicoutimi de marquer rapidement. Alexis Dubé a profité des largesses du gardien du Drakkar, Félix Hamel, pour revenir de derrière le filet et amener le pointage à 2-1. L’ancien des Élites de Jonquières, Olivier St-

Louis, a finalement décoché un boulet de canon de la ligne bleue pour ramener les deux équipes à égalité.

Après un tir de pénalité raté avec 30 secondes à faire en troisième, les Sags se sont retroussé les manches. Chicoutimi a résisté en prolongation pour s’illustrer en tir de barrage.

Le retour des vétérans

La rencontre rimait avec l’entrée dans l’alignement de plusieurs vétérans. De ceux, on comptait entre autres le gardien Sergei Litvinov, l’attaquant Fabrice Fortin et le nouveau venu de 20 ans, Félix Lafrance. Les Saguenéens et le Drakkar croiseront le fer une fois de plus demain, alors que les hommes de Yanick Jean se rendront à Baie-Comeau.