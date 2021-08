On vit dans un vox pop de Guy Nantel

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’adore les vox pop de Guy Nantel.

L’humoriste en ferait deux par jour que je les regarderais tous.

En boucle.

Comme Harvey Weinstein devant Pornhub.

Il y a quelque chose de fascinant dans le spectacle de l’ignorance, d’envoûtant, d’ensorcelant, je dirais même d’addictif.

Moi, quand Guy Nantel s’est pointé à un rassemblement du PQ en 2018, qu’il a montré une photo de Jean-François Lisée à une militante en lui demandant de nommer cette personne, et que la militante PÉQUISTE qui était là pour appuyer le PQ a dit : « Je ne connais pas ce gars, je ne sais pas qui est cet homme », j’ai été – comment dire ? – ébloui, pris d’un vertige.

Comme si je survolais le Grand Canyon en hélicoptère à basse altitude et que j’en contemplais le fond.

Ce qu’il y a de fascinant, dans l’ignorance, est qu’elle est infinie. Elle ne connaît aucune limite.

Tu crois que tu as rencontré la personne la plus stupide sur la terre ? Paf ! Tu en rencontres une encore plus bête.

« La classe mondiale, peut-être même le champion du monde », comme dit Thierry Lhermitte dans Le dîner de cons.

TERMINUS, TOUT LE MONDE DESCEND

Tu penses que croire aux reptiliens est le boutte du boutte, la station Honoré-Beaugrand de l’imbécillité ?

Tu ouvres la télé, et tu vois des gars armés, déguisés en Fred Flintstone, prendre d’assaut le Capitole pour libérer des enfants qu’ils croient attachés dans des sous-sols de pizzérias transformés en temples satanistes pédophiles par le Parti démocrate.

Tu regardes ça et tu te dis : « Wow. »

C’est tout.

Wow.

Quelqu’un a lancé cette sornette un soir de brosse, et des millions de personnes y croient maintenant dur comme fer.

Comme le vaccin et les puces électroniques.

ON EST EN ÉLECTIONS ?

Chaque fois que je vois Guy Nantel, je lui pose toujours la même question : « Tu dois tourner pendant des heures avant de tomber sur des imbéciles comme ceux que tu montres dans tes vox pop, non ? Ça prend du temps avant de débusquer une telle tale !

— Non, me dit-il. Juré, craché. Il y en a pas mal plus que tu penses... »

Hier, lors du débat entre Jean-François Lisée et Thomas Mulcair que je modère chaque jour à 8 h 10 à QUB Radio, Thomas m’a dit que lorsqu’il faisait du porte-à-porte et qu’il demandait aux gens pour qui ils avaient l’intention de voter, plusieurs répondaient : « Comment voulez-vous que je le sache ? Les sondages ne sont pas encore sortis ! »

Quant à Jean-François, il me confiait que trois jours avant les élections, alors que la province était couverte de milliers de pancartes depuis des mois, des gens lui disaient : « Hein, quoi ? Il y a des élections ? »

Pour moi, on ne devrait discuter que d’un seul et unique thème lors des campagnes électorales.

L’éducation.

C’est la solution à tous nos problèmes.

La seule porte de sortie.

Car si l’ignorance continue de s’étendre comme elle le fait actuellement, dans quelques années, les gens qu’on voit dans les vox pop de Guy Nantel vont nous paraître brillants.