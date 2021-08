Partir en train avec l’OSM

Rafael Payare dirigera neuf programmes lors de la prochaine saison de l’Orchestre symphonique de Montréal. Le chef vénézuélien lancera le tout, le 14 septembre, avec la Cinquième symphonie de Chostakovitch.

Le nouveau maestro, qui entrera dans ses fonctions de directeur musical en 2022-2023, a comparé la 88e saison de l’OSM à un voyage.

« Un voyage en train, a-t-il précisé. En avion, c’est du point A au point B. On voit des nuages et le ciel bleu. En train on voit tout. Il y a des arrêts où l’on peut même quitter le train pour une petite escale. »

Rafael Payare a aussi fait référence à un menu de restaurant.

« On a préparé un menu pour tout le monde avec différents plats et différents types de cuisines à travers ce beau voyage. J’ai hâte de le partager avec le public », a-t-il précisé, lors d’un entretien par la plateforme Zoom.

Photo courtoisie, Antoine Saito

Le chef vénézuélien lancera la saison 2021-2022, les 14, 16 et 18 septembre, avec quatre prestations.

En plus de la Cinquième de Chostakovitch, l’OSM interprétera La valse de Ravel et l’œuvre québécoise Kaléidoscope, de Pierre Mercure, créée par l’OSM en 1948.

« J’aime Chostakovitch. C’est un merveilleux compositeur. La fin de la 5e symphonie se termine comme s’il y avait un point d’interrogations. Il a pris une autre direction après l’écriture de cette oeuvre. On y retrouve de la résilience dans cette oeuvre et ça tombe bien avec ce que l’on vit en ce moment. Nous sommes là, on va s’en sortir et on regarde vers l’avant », a-t-il indiqué.

Pas de mots

À quelques semaines de ce concert, le chef de 41 ans est excité. Il se dit heureux, ravi, excité et honoré.

« J’ai hâte de voir tout le monde et de commencer notre voyage. L’OSM est le meilleur orchestre au monde. On a ressenti, lorsqu’on a joué pour la première fois ensemble, de la magie et ça, ça n’arrive pas tous les jours. C’était électrifiant. Il n’y a pas de mots, en français, en anglais et en espagnol, pour exprimer l’honneur que je ressens », a lancé le chef Payare.

Photo courtoisie, Antoine Saito

Rafael Payare dirigera, lors de ces neuf programmes, des oeuvres de Brahm, Bruckner, Chostakovitch, Debussy, Dvorak, Haydn, Mozart, Prokofiev, Sibelius, Tchaïkovski. La neuvième de Beethoven clôturera la saison les 31 mai, 1er et 2 juin, avec les solistes Karina Gauvin, Michèle Losier, Frédéric Antoun, Ryan Speedo Green et le Choeur de l’OSM.

La 88e saison de l’OSM est constituée de 61 programmes et trois webdiffusions. On retrouvera les chefs Kent Nagano, Zubin Mehta, Mélanie Léonard et Xian Zhang et les Fred Pellerin, Karina Gauvin, Marie-Nicole Lemieux, Louis Lortie, I Am et le Bell Orchestre, parmi les artistes invités. Il y aura aussi une soirée hip-hop toute québécoise avec Alaclair Ensemble, Dead Obies, Koriass, FouKi et QuietMike. Les concerts seront présentés devant 980 spectateurs à la Maison symphonique.

Trop d’idées

Madeleine Perron, directrice principale, programmation musicale et développement artistique, avoue que cette 88e saison s’est construite différemment.

« On a eu des enjeux qu’on n’avait pas avant. Comme celui de se demander comment on pouvait mettre de musiciens sur scène avec la distanciation et si nos artistes étaient pour devoir faire une quarantaine. Il y a un certain nombre de décisions qu’on a prises il y a quelques mois dont celle d’y aller avec la présence de 70 musiciens sur scène. On a construit un répertoire pouvant être fait avec ce nombre », a-t-elle expliqué.

Rafael Payare a sélectionné les oeuvres des programmes qu’il va diriger. Le reste de la saison a été monté en collaboration avec Marianne Perron et le chef Payare.

« Il y a un problème avec Rafael. Il a trop d’idées. Il y a tellement de choses qu’on a envie de faire. Ça devient difficile de faire des choix », a-t-elle fait remarquer, pendant que le chef affichait un large sourire sur son visage.

Les saisons se bâtissent un an et demi et deux ans à l’avance. Certaines choses étaient en place lorsque Rafael Payare a été confirmé dans ses fonctions.

« Tout était à peaufiner. On a travaillé avec sa vision afin qu’il puisse y avoir une forme de cohérence. Ça va continuer à s’approfondir pour la saison 2022-2023 », a-t-elle mentionné.

Tous les détails de la saison 2021-2022 sont en ligne à osm.ca