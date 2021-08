Passeport vaccinal: «les Québécois méritent de garder une certaine normalité»

L’imposition du passeport vaccinal pour les activités non essentielles se justifie par l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 par rapport à l’an dernier.

En entrevue à TVA Nouvelles, le ministre de la Santé, Christian Dubé, explique que la santé publique a observé une hausse importante.

«7000 cas, comparé à 2000 cas l’an dernier», avance-t-il.

M. Dubé se réjouit toutefois que le nombre d’hospitalisations soit sous contrôle.

«Par contre, on sait qu’avec une augmentation des cas, il va y avoir encore d’autres hospitalisations et ce qu’on veut, c’est de limiter seulement à ceux qui sont vaccinés l’accès aux endroits non essentiels», explique le ministre de la Santé.

«Les Québécois méritent de garder une certaine normalité», ajoute-t-il.

