Procès de Christopher Oliveira: une juge déplore le «magasinage» d’experts

Une juge a fait une sortie contre le magasinage d’experts, mardi, lorsque la défense a demandé une troisième expertise avant le prononcé de la sentence d’un meurtrier qu’on tente de faire déclarer délinquant à contrôler.

« Votre client a plaidé coupable [d’homicide involontaire] en novembre. Ça ne peut pas continuer jusqu’à ce que vous tombiez sur un rapport avec lequel vous êtes d’accord », a pesté mardi la juge Lyne Décarie, au palais de justice de Laval.

La magistrate s’adressait alors à Me Élizabeth Girard, qui représentait Christopher Oliveira, 35 ans. Celui-ci a admis avoir tué involontairement Nicole Chouinard, à Laval, en juin 2018.

Oliveira a violemment poussé la septuagénaire qui l’hébergeait depuis peu lors d’une altercation concernant un vol d’argent. Selon lui, elle se serait cogné la tête contre un mur avant de mourir.

Derrière un cabanon

Par la suite, l’homme connu pour ses épisodes de violence a enroulé le corps inerte de sa victime dans une couverture, puis l’a cachée derrière un cabanon dans la cour arrière de la résidence de la victime.

Oliveira a été pincé par la police au bout d’une cavale de quelques jours, dans un chalet inoccupé de Lanaudière.

Avant d’entendre sa peine, le meurtrier a été évalué à la demande de la Couronne par le réputé psychiatre de l’Institut Philippe-Pinel, Louis Morissette, qui est arrivé à la conclusion qu’Oliveira était un délinquant à contrôler.

En contre-expertise, le criminologue Thierry Webanck en serait également arrivé au même résultat, selon ce qu’a avancé la défense.

Une des avocates d’Oliveira, Marie-Hélène Giroux, a donc récemment demandé l’avis d’un troisième expert, le psychologue Jean-Philippe Vaillancourt, sans en avoir préalablement avisé la cour.

Ses services auraient été retenus non pas à titre « de contre-expertise, mais de seconde opinion », a tenté de justifier au tribunal Élizabeth Girard, mardi.

« Pour nous, c’était [hier] que ça devait procéder. Il n’y avait pas de raison de reporter », a affirmé Me Jennifer Lepage, procureure de la Couronne.

Au plus vite

La juge Décarie a vivement sermonné la défense pour son manque de rigueur, avant de finalement accepter de remettre la peine à plus tard afin de permettre à l’expert de produire son rapport.

« Je vais l’accepter, mais tout le monde a été plus que patient. À la prochaine date, la cour n’acceptera pas de nouvelle expertise. On a besoin de régler ça le plus vite possible », a-t-elle martelé.

Celle-ci a souligné que le dossier devait aussi « aller de l’avant », notamment pour le bien de la famille de la victime et des enquêteurs qui assistent aux procédures.

Par la suite, Oliveira a tenu à prendre la parole devant le tribunal pour partager son impatience devant les procédures judiciaires qui s’allongent malgré lui.

Le terme « magasinage » d’experts a été popularisé durant les procédures judiciaires entourant le dossier de Guy Turcotte, en 2014, entre autres.

► Christopher Oliveira devrait entendre sa sentence le 21 septembre.